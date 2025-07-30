Сьогодні 30 липня: яке свято та день в історії

30 липня 1419 року відбулася перша Празька дефенестрація. У 1858-му європейці відкрили озеро Вікторія в Африці. У 1863-му до Києва надійшов Валуєвський циркуляр. У 1935 році англійське видавництво “Penguin Books” випустило свою першу серію книг у м’якій обкладинці. У 1984-му вийшла перша серія “Санта-Барбари”. А у 2016-му Люк Айкінс здійснив перший в історії стрибок з висоти 7600 м без парашута.

Свята та пам’ятні дати 30 липня

30 липня у світі – Всесвітній день протидії торгівлі людьми.

Також сьогодні: День свекра, Міжнародний день дружби, Всесвітній день вишивки, День книги в м’якій обкладинці, Всесвітній день снорклінгу (плавання з маскою та дихальною трубкою для тривалого спостерігання підводного світу).

30 липня в історії

30 липня 1419 року відбулася перша Празька дефенестрація. Це явище – історичний та політичний феномен Чехії. У дослівному перекладі – викидання будь-кого з вікна. Докладніше.

30 липня 1858 року європейці відкрили друге за площею прісне озеро світу – Вікторія в Африці. Докладніше.

30 липня 1863 року до Києва (до місцевого цензурного комітету) надійшов таємний циркуляр міністра внутрішніх справ Російської імперії Петра Валуєва. В історії він відомий як Валуєвський циркуляр. Докладніше.

30 липня 1935 року англійське видавництво “Penguin Books” випустило свою першу серію книг у м’якій обкладинці. Такі книги були значно дешевшими за аналоги в жорсткій обкладинці та займали менше місця. Їх легко можна було взяти з собою і читати в дорозі на роботу чи в подорожі, тому вони отримали назву “кишенькових”.

Революційна ідея такого формату належить серу Аллену Лейну. Він працював у видавництві “The Bodley Head” і мав такий хист до справи, що став головним редактором у 23 роки, у 1925-му. А за десять років створив “Penguin Books” – спочатку як частину “The Bodley Head”. На той момент це був юридичний вихід для публікації скандального роману “Улісс” Джеймса Джойса – рада директорів “The Bodley Head” не хотіла ризикувати репутацією, тому Лейн запропонував інший бренд. Під цим брендом, ще в складі великого видавництва, й вийшли перші книги в м’яких обкладинках. За легендою, думка про такі видання прийшла Лейну в голову, коли він повертався із зустрічі з Агатою Крісті в її заміському маєтку. На залізничній станції він шукав, що б почитати в дорозі. І, дослідивши асортимент місцевого книжкового магазинчика, відзначив, що всі наявні книги поганої якості та при цьому коштують занадто дорого. Так він і дійшов ідеї створити достатньо якісні, але при цьому дешеві видання. Багато хто з колег Лейна був проти його ідеї, вважаючи, що такі книги ніколи не окупляться – не те що приноситимуть прибуток. Але економія на обкладинках дозволила видавцям значно збільшити тиражі. Через великий тираж собівартість кожного екземпляра книги знижувалася, відповідно навіть за дуже низької для тих часів ціни, вони не тільки окупали себе, але й приносили прибуток. Щоб вийти в нуль “Penguin” було достатньо продати 25 тисяч примірників кожного видання, а продавалося значно більше.

“Перші видання в м’якій обкладинці видавництва “Penguin” являли собою набір з 10 книг, надрукованих The Bodley Head 30 липня 1935 року за ціною 6 пенсів (що еквівалентно приблизно 2 фунтам стерлінгів у 2021 році (112 грн – ред.). Книги з цієї початкової партії, до якої входили “Таємнича пригода в Стайлзі” Агати Крісті та “Прощавай, зброє!”, згодом продавалися в середньому тиражем по 60 тисяч примірників кожна за перший рік. У той час типовий тираж художньої літератури у твердій обкладинці становив приблизно 3000 примірників, а кожна книга коштувала близько 8 шилінгів (що еквівалентно приблизно 30 фунтам стерлінгів (майже 1700 грн – Ред.) у 2021 році)”, – пише сайт Книги рекордів Гіннесса.

“Протягом першого року Penguin продало 3 мільйони книг у м’якій палітурці в країні з населенням близько 38 мільйонів. Перші книги були колірного кодування: помаранчевий для художньої літератури, синій для біографій та зелений для кримінальних романів”, – пише портал LoveReading.

Уже наступного року Лейн перетворив Penguin Books на окрему компанію.

“Аллен Лейн не був першим видавцем, який спробував випустити серію високоякісних книг у м’якій обкладинці для масового ринку, але його видавництво було першим, яке досягло значного успіху”, – додають у Книзі рекордів.

30 липня 1984 року на американському телеканалі NBC вийшла перша серія першого сезону однієї з найдовших у світі “мильних опер” – “Санта-Барбари”. Детальніше.

30 липня 2016 року американський парашутист Люк Айкінс здійснив перший в історії стрибок з висоти 7600 м без парашута. Детальніше.

Церковне свято 30 липня

30 липня вшановують пам’ять апостолів вiд 70: Сили, Силуана, Крискента, Єпенета й Андроника. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 30 липня – спекотне та сонячне, то така погода триватиме ще 7 днів.

Гроза 30 липня – до частих гроз у серпні.

Якщо комахи сильно жаляться, то скоро погода зіпсується.

Якщо протягом дня часто змінюється погода, то серпень буде мінливим.

Що не можна робити 30 липня

Не можна переїдати, інакше голодуватимете в майбутньому.

Не можна стригти волосся й нігті.

Не можна випасати худобу.