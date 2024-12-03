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Что на самом деле происходит на коксовом заводе в Харькове, выяснит комиссия

Общество 17:37   03.12.2024
Елена Нагорная
Что на самом деле происходит на коксовом заводе в Харькове, выяснит комиссия коксовый завод новомет харьков

Временную контрольную комиссию по изучению работы ООО «Коксовый завод „Новомет“ создали на сессии Харьковского горсовета 3 декабря.

Комиссию создают с целью предотвращения загрязнения окружающей среды. В ее состав вошли депутаты горсовета, но к работе могут быть привлечены другие специалисты и эксперты, информирует пресс-служба мэрии.

«Комиссия объективно, без конъюнктурных решений сделает вывод, что на самом деле происходит на этом объекте. При необходимости мы будем привлекать специалистов профильных министерств, инспекций. Нам нужно выяснить, подвергают ли эти выбросы опасности здоровье граждан», — прокомментировал мэр Игорь Терехов.

Читайте также: Сессию горсовета созывают в Харькове: в повестке – более 40 вопросов

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 17:37;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Временную контрольную комиссию по изучению работы ООО «Коксовый завод „Новомет“ создали на сессии Харьковского горсовета 3 декабря.".