Что на самом деле происходит на коксовом заводе в Харькове, выяснит комиссия
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Временную контрольную комиссию по изучению работы ООО «Коксовый завод „Новомет“ создали на сессии Харьковского горсовета 3 декабря.
Комиссию создают с целью предотвращения загрязнения окружающей среды. В ее состав вошли депутаты горсовета, но к работе могут быть привлечены другие специалисты и эксперты, информирует пресс-служба мэрии.
«Комиссия объективно, без конъюнктурных решений сделает вывод, что на самом деле происходит на этом объекте. При необходимости мы будем привлекать специалистов профильных министерств, инспекций. Нам нужно выяснить, подвергают ли эти выбросы опасности здоровье граждан», — прокомментировал мэр Игорь Терехов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, коксовый завод, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 17:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Временную контрольную комиссию по изучению работы ООО «Коксовый завод „Новомет“ создали на сессии Харьковского горсовета 3 декабря.".