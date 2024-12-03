Що насправді відбувається на коксовому заводі в Харкові, з’ясує комісія
Фото: gmk.center
Тимчасову контрольну комісію з вивчення роботи ТОВ „Коксовий завод „Новомет“ створили на сесії Харківської міськради 3 грудня.
Комісію створюють з метою запобігання забрудненню навколишнього середовища. До її складу увійшли депутати міськради, але до роботи можуть бути залучені інші фахівці та експерти, інформує пресслужба мерії.
“Комісія об’єктивно, без кон’юнктурних рішень зробить висновок, що насправді відбувається на цьому об’єкті. За необхідності ми залучатимемо фахівців профільних міністерств, інспекцій. Нам потрібно з’ясувати, чи наражають ці викиди на небезпеку здоров’я громадян”, — прокоментував мер Ігор Терехов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, коксовый завод, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 17:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тимчасову контрольну комісію з вивчення роботи ТОВ „Коксовий завод „Новомет“ створили на сесії Харківської міськради 3 грудня.".