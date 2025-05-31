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81% фейков или вражеских ИПСО – Харьковский ОТЦК об инцидентах в мае

Общество 17:23   31.05.2025
Виктория Яковенко
81% фейков или вражеских ИПСО – Харьковский ОТЦК об инцидентах в мае

В Харьковском ОТЦК и СП обещают ежемесячно сообщать о состоянии информационного пространства по поводу их деятельности. В частности, будут отчитываться – какой инцидент это фейк, а где нарушение действительно было.

«Командованием Сухопутных войск ВСУ инициирована перезагрузка работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки с целью сделать их деятельность более прозрачной и открытой для общества», — говорится в сообщении.

статистика ТЦК в Харькове
Фото: Харьковский ТЦК и СП

Харьковский ОТЦК подтвердил четыре случая нарушений со стороны сотрудников военкоматов в течение этого мая. В то же время 81% сообщений (17 случаев) об инцидентах в регионе, по их данным, не соответствовали действительности.

«Большинство таких манипулятивных или откровенно фейковых публикаций касалось проведения мероприятий оповещения и случаев административного задержания», — отметили в областном военкомате.

Там добавляют: «В тех случаях, когда имели место нарушения со стороны военнослужащих ОТЦК и СП, приняты соответствующие решения».

Согласно статистике, в мае привлекли к ответственности шестерых должностных лиц ТЦК и СП, двоих военнослужащих отстранили от исполнения обязанностей, одного — уволили с должности.

«В случае, если вы являетесь свидетелем или имеете информацию о любых возможных нарушениях со стороны военнослужащих или гражданских работников ТЦК и СП – немедленно обращайтесь к правоохранителям, на горячие линии Сухопутных войск или областные территориальные центры комплектования. Каждый реальный инцидент не остается без внимания и реагирования», — заявили в ОТЦК.

Читайте также: Месть военных сотрудникам ТЦК в Харькове — в ОТЦК и СП заявили про фейк

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 мая 2025 в 17:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском ОТЦК и СП обещают ежемесячно сообщать о состоянии информационного пространства по поводу их деятельности. ".