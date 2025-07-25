Сьогодні 25 липня: який день в історії

25 липня 2022 року армія РФ завдала масованого удару по Чугуївщині, вбивши людей в укритті під Будинком культури. У 1983-му вийшов дебютний альбом групи “Metallica”. У 1978-му у Великій Британії народилася перша людина, яка була зачата в результаті ЕКЗ. У 1943-му пав фашистський режим Муссоліні в Італії. У 1687-му Івана Мазепу обрали гетьманом України. У 1547-му королем Франції коронували Генріха II Валуа. У 1261-му греки ліквідували засновану хрестоносцями Латинську імперію.

Свята та пам’ятні дати 25 липня

25 липня – Всесвітній день запобігання утопленням.

Також сьогодні: День зубного техніка, День системного адміністратора (відзначають в останню п’ятницю липня), Міжнародний день здоров’я, щастя і гіпнозу, Міжнародний день червоних туфель.

25 липня в історії

25 липня 1261 року грецькі війська імператора Михайла VIII Палеолога без бою зайняли Константинополь. Так ліквідували засновану хрестоносцями Латинську імперію та відновили Візантію. Докладніше.

25 липня 1547 року королем Франції коронували Генріха II Валуа. Докладніше.

25 липня 1687 року Івана Мазепу обрали гетьманом України. Докладніше.

25 липня 1942 року німецька окупаційна адміністрація завершила грошову реформу на території України. Докладніше.

25 липня 1943 року в Італії більшістю голосів на засіданні Великої фашистської ради (вищого органу влади в країні за Конституцією) вирішили усунути від влади Беніто Муссоліні. Докладніше.

25 липня 1978 року у Великій Британії народилася перша людина, зачата в результаті штучного запліднення. Докладніше.

25 липня 1983 року вийшов дебютний альбом групи “Metallica” – “Kill ‘Em All”. До цього моменту група йшла два роки – з моменту заснування у 1981-му. Починали музиканти з виступів у місцевих клубах Лос-Анджелеса. Щоб зробити собі промоцію в клубах, вони записали кілька демоверсій виступів. Один із записів “No Life ’til Leather” у 1982-му помітив керівник незалежного лейбла “Megaforce” Джон Зазула. Він і підписав із майбутніми зірками хеві-металу перший контракт. Вони отримали на запис першого альбому бюджет у 15 тисяч доларів (з урахуванням курсу, наразі йшлося б приблизно про 50 тисяч). Для просування альбому провели двомісячний тур у США та окремо випустили два сингли з нього – “Whiplash” та “Jump in the Fire”.

До 1984 року альбом розійшовся тиражем у 60 тисяч копій. Проте суперхітів, які б “залетіли” до світових музичних чартів, там не було. Композиції з цього альбому набули популярності вже згодом – після комерційного успіху подальших творів групи.

25 липня 2022 року армія РФ завдала масованого удару по Чугуївщині. По району прилетіло 12 ракет. У тому числі повністю зруйновано будинок культури, підвал якого використовували як укриття місцеві жителі. Докладніше.

Церковне свято 25 липня

25 липня – успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці. Докладніше.

Народні прикмети 25 липня

Якщо в лісі з’явилося багато грибів – скоро похолодає.

Якщо вранці на траві немає роси, то скоро погода зіпсується.

Якщо на верхівках дерев вже пожовкле листя, то осінь буде ранньою.

Що не можна робити 25 липня

Не можна рахувати гроші, бо матимете фінансові проблеми.

Не можна ображати тварин.