На глисти та кишкові інфекції частіше хворіли мешканці Харківщини в 2023 році

Про стан інфекційної та паразитарної захворюваності у Харківській області у 2023 році повідомила Державна установа “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”.

За 11 місяців 2023 року в Харківській області зареєстровано 93 176 випадків інфекційних захворювань проти 139 078 за аналогічний період минулого року (зниження на 33,0%). Без урахування грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій – 4008 випадків проти 2467 (зростання на 62,5%).

У порівнянні з минулим роком зросла захворюваність сальмонельозом у 2,3 рази, шигельозомна 42,1%,гастроентероколітами з встановленим збудником в 1,9 рази, туберкульозом в1,9 рази, хворобою Лайма у 3,2 рази, гострим вірусним гепатитом В в 1,7 рази, хронічними вірусними гепатитами: В та С – в 1,5 рази, інфекційним мононуклеозом у 5,0 рази. Зросла ураженість населення педикульозом на 23,1%.

Зареєстровано 591 особу, інвазовану гельмінтами та найпростішими, показник захворюваності зріс в 1,7 рази.

Знизився рівень захворюваності гастроентероколітами з невстановленим збудником на 1,9%, лямбліозом – у 2,5 рази, ГРВІ – на 34,9%.

Зареєстровано 287 випадків грипу, 34 випадки гострого вірусного гепатиту С, 11 ротавірусного ентериту, 10 лептоспірозу, по 9 випадків кашлюка та вірусного менінгіту, 6 випадків менінгококової інфекції, по 3 випадки епідемічного паротиту, по 1 випадкулістеріозу та криптоспоридіозу.

За антирабічною допомогою з приводу укусів тваринами звернулися 2694 особи, від диких тварин постраждала51 особа.

Кількість осіб, які постраждали від нападу кліщів, зросла в 1,9 рази. Взято на облік 521особу, з них 35,9% діти до 17 років.