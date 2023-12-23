На глисти та кишкові інфекції частіше хворіли мешканці Харківщини в 2023 році
Про стан інфекційної та паразитарної захворюваності у Харківській області у 2023 році повідомила Державна установа “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”.
За 11 місяців 2023 року в Харківській області зареєстровано 93 176 випадків інфекційних захворювань проти 139 078 за аналогічний період минулого року (зниження на 33,0%). Без урахування грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій – 4008 випадків проти 2467 (зростання на 62,5%).
У порівнянні з минулим роком зросла захворюваність сальмонельозом у 2,3 рази, шигельозомна 42,1%,гастроентероколітами з встановленим збудником в 1,9 рази, туберкульозом в1,9 рази, хворобою Лайма у 3,2 рази, гострим вірусним гепатитом В в 1,7 рази, хронічними вірусними гепатитами: В та С – в 1,5 рази, інфекційним мононуклеозом у 5,0 рази. Зросла ураженість населення педикульозом на 23,1%.
Зареєстровано 591 особу, інвазовану гельмінтами та найпростішими, показник захворюваності зріс в 1,7 рази.
Знизився рівень захворюваності гастроентероколітами з невстановленим збудником на 1,9%, лямбліозом – у 2,5 рази, ГРВІ – на 34,9%.
Зареєстровано 287 випадків грипу, 34 випадки гострого вірусного гепатиту С, 11 ротавірусного ентериту, 10 лептоспірозу, по 9 випадків кашлюка та вірусного менінгіту, 6 випадків менінгококової інфекції, по 3 випадки епідемічного паротиту, по 1 випадкулістеріозу та криптоспоридіозу.
За антирабічною допомогою з приводу укусів тваринами звернулися 2694 особи, від диких тварин постраждала51 особа.
Кількість осіб, які постраждали від нападу кліщів, зросла в 1,9 рази. Взято на облік 521особу, з них 35,9% діти до 17 років.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: бактерия, болезнь, глисты, Государственное учреждение "Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", инфекция, паразит, харківщина, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2023 в 13:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про стан інфекційної та паразитарної захворюваності у Харківській області у 2023 році повідомила Державна установа “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”.".