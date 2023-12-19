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«Мишача лихоманка» «косить» росіян на Куп’янщині – ГУР

Суспільство 11:39   19.12.2023
Вікторія Яковенко
«Мишача лихоманка» «косить» росіян на Куп’янщині – ГУР Фото: ГУР МО України

На Куп’янському напрямку в багатьох підрозділах російських окупантів зафіксований спалах так званої «мишачої лихоманки».

«У підрозділах російської окупаційної армії зростає невдоволення через неналежне забезпечення зимовими речами, та повну відсутність медичної допомоги», – повідомили у ГУР МО України.

Там також зазначили, що скарги на лихоманку від військовослужбовців армія РФ, командування проігнорувало. Адже розцінили їх як черговий прояв ухилення від участі в бойових діях. До того ж, на першому етапі перебігу «мишача лихоманка» нагадує звичайний грип.

Хвороба має вірусний характер та передається до людини від гризунів – через прямий контакт зі збудником, внаслідок вдихання пилу мишачих екскрементів чи потрапляння їх у продукти харчування, які вживає людина, зазначили у ГУР.

Симптоми хвороби – сильний головний біль, зростання температури тіла до 40 градусів, висипи та почервоніння, зниження тиску, крововиливи в очах, нудота, блювання по декілька разів на день.

«У підсумку – «мишача лихоманка» значно знизила  боєздатність російських «щурів», – додали в ГУР.

Читайте також: Миші конкурують з окупантами. Як харківські бійці ЗСУ борються з гризунами

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 11:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку в багатьох підрозділах російських окупантів зафіксований спалах так званої «мишачої лихоманки».".