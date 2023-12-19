«Мишача лихоманка» «косить» росіян на Куп’янщині – ГУР

На Куп’янському напрямку в багатьох підрозділах російських окупантів зафіксований спалах так званої «мишачої лихоманки».

«У підрозділах російської окупаційної армії зростає невдоволення через неналежне забезпечення зимовими речами, та повну відсутність медичної допомоги», – повідомили у ГУР МО України.

Там також зазначили, що скарги на лихоманку від військовослужбовців армія РФ, командування проігнорувало. Адже розцінили їх як черговий прояв ухилення від участі в бойових діях. До того ж, на першому етапі перебігу «мишача лихоманка» нагадує звичайний грип.

Хвороба має вірусний характер та передається до людини від гризунів – через прямий контакт зі збудником, внаслідок вдихання пилу мишачих екскрементів чи потрапляння їх у продукти харчування, які вживає людина, зазначили у ГУР.

Симптоми хвороби – сильний головний біль, зростання температури тіла до 40 градусів, висипи та почервоніння, зниження тиску, крововиливи в очах, нудота, блювання по декілька разів на день.

«У підсумку – «мишача лихоманка» значно знизила боєздатність російських «щурів», – додали в ГУР.