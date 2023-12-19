«Мышиная лихорадка» «косит» россиян на Купянщине – ГУР
На Купянском направлении во многих подразделениях российских оккупантов зафиксирована вспышка так называемой «мышиной лихорадки».
«В подразделениях российской оккупационной армии растет недовольство из-за ненадлежащего обеспечения зимними вещами и полного отсутствия медицинской помощи», — сообщили в ГУР МО Украины.
Там также отметили, что жалобы на лихорадку от военнослужащих армия РФ командование проигнорировало. И расценили их как очередное проявление уклонения от участия в боевых действиях. К тому же на первом этапе «мышиная лихорадка» напоминает обычный грипп.
Болезнь носит вирусный характер и передается к человеку от грызунов – через прямой контакт с возбудителем, вследствие вдыхания пыли мышиных экскрементов или попадания в продукты питания, которые употребляет человек, отметили в ГУР.
Симптомы болезни – сильная головная боль, рост температуры тела до 40 градусов, сыпь и покраснение, снижение давления, кровоизлияния в глазах, тошнота, рвота по несколько раз в день.
«В итоге – «мышиная лихорадка» значительно снизила боеспособность российских «крыс», – добавили в ГУР.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГУР, Купянщина, лихорадка, мишиная, оккупанты, окупанти;
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 11:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении во многих подразделениях российских оккупантов зафиксирована вспышка так называемой «мышиной лихорадки».".