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«Мышиная лихорадка» «косит» россиян на Купянщине – ГУР

Общество 11:39   19.12.2023
Виктория Яковенко
«Мышиная лихорадка» «косит» россиян на Купянщине – ГУР Фото: ГУР МО Украины

На Купянском направлении во многих подразделениях российских оккупантов зафиксирована вспышка так называемой «мышиной лихорадки».

«В подразделениях российской оккупационной армии растет недовольство из-за ненадлежащего обеспечения зимними вещами и полного отсутствия медицинской помощи», — сообщили в ГУР МО Украины.

Там также отметили, что жалобы на лихорадку от военнослужащих армия РФ командование проигнорировало. И расценили их как очередное проявление уклонения от участия в боевых действиях. К тому же на первом этапе «мышиная лихорадка» напоминает обычный грипп.

Болезнь носит вирусный характер и передается к человеку от грызунов – через прямой контакт с возбудителем, вследствие вдыхания пыли мышиных экскрементов или попадания в продукты питания, которые употребляет человек, отметили в ГУР.

Симптомы болезни – сильная головная боль, рост температуры тела до 40 градусов, сыпь и покраснение, снижение давления, кровоизлияния в глазах, тошнота, рвота по несколько раз в день.

«В итоге – «мышиная лихорадка» значительно снизила боеспособность российских «крыс», – добавили в ГУР.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 11:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении во многих подразделениях российских оккупантов зафиксирована вспышка так называемой «мышиной лихорадки».".