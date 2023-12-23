Глистами и кишечными инфекциями чаще болели жители Харьковщины в 2023 году

О состоянии инфекционной и паразитарной заболеваемости в Харьковской области за 11 месяцев 2023 года сообщило Государственное учреждение «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины».

За 11 месяцев 2023 года в Харьковской области зарегистрировали 93176 случаев инфекционных заболеваний против 139078 за аналогичный период прошлого года (снижение на 33,0%). Без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций – 4008 случаев против 2467 (рост на 62,5%).

По сравнению с прошлым годом выросла заболеваемость сальмонеллезом в 2,3 раза, шигеллой на 42,1%, гастроэнтероколитами в 1,9 раза, туберкулезом в 1,9 раза, болезнью Лайма в 3,2 раза, острым вирусным гепатитом В в 1,7 раза, хроническими вирусными гепатитами: В и С – в 1,5 раза, инфекционным мононуклеозом в 5,0 раза. Выросла пораженность населения педикулезом на 23,1%.

Зарегистрирован 591 человек, инвазированный гельминтами и простейшими, заболеваемость выросла в 1,7 раза.

Снизился уровень заболеваемости лямблиозом – в 2,5 раза, ОРВИ – на 34,9%.

\Зарегистрировано 287 случаев гриппа, 34 случая острого вирусного гепатита С, 11 ротавирусного энтерита, 10 лептоспироза, по 9 случаев коклюша и вирусного менингита, 6 случаев менингококковой инфекции, по 3 случая эпидемического паротита, по 1 случаю листериоза.

За антирабической помощью по поводу укусов животными обратились 2694 человека, от диких животных пострадал 51 человек.

Число пострадавших от нападения клещей возросло в 1,9 раза. Взяли на учет 521 человек, из них 35,9% дети до 17 лет.