15 лет тюрьмы получили корректировщики-«велосипедисты» в Харькове (фото)
Предатели, готовившие ракетные удары по базам спецназовцев ГУР МО в Харьковской области, получили приговор.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, два российских агента корректировали удары РФ по региону. Среди основных целей были пункты временного базирования спецподразделения «Kraken».
Чтобы установить нужные координаты, злоумышленники на велосипедах объезжали Харькова и пригород. Во время таких поездок особое внимание обращали на знаки различия украинских защитников и фиксировали их геолокации, чтобы «отчитаться» в ФСБ.
Мужчин задержали в августе «на горячем» во время доразведки потенциальной цели. Установлено, что предателями оказались 19 и 21-летние безработные жители Салтовки. После начала полномасштабного вторжения их дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ, отметили в СБУ.
«В поле его зрения молодые люди попали из-за собственных прокремлевских комментариев в соцсетях. Дальнейшая коммуникация с обоими предателями проходила через заранее отработанного анонимного чата в мессенджере», — добавили правоохранители.
Мужчин признали виновными по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 УКУ (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Они проведут в тюрьме 15 лет, рассказали в Харьковской областной прокуратуре.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: велосипед, предатели, прокуратура, рф, СБУ, суд, удари, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2024 в 16:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предатели, готовившие ракетные удары по базам спецназовцев ГУР МО в Харьковской области, получили приговор.".