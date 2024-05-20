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15 років тюрми отримали коригувальники-«велосипедисти» у Харкові (фото)

Суспільство 16:55   20.05.2024
Вікторія Яковенко
15 років тюрми отримали коригувальники-«велосипедисти» у Харкові (фото) Фото: Владислав Абдула

Зрадники, які готували ракетні удари по базах спецпризначенців ГУР МО у Харківській області, отримали вирок.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, двоє російських агентів коригували удари РФ по регіону. Серед основних цілей – були пункти тимчасового базування спецпідрозділу «Kraken».

Щоб встановити «потрібні» координати, зловмисники на велосипедах об’їжджали місцевість Харкова та передмістя. Під час таких поїздок особливу увагу звертали на знаки розрізнення українських захисників та фіксували їхні геолокації, щоб «прозвітувати» до ФСБ.

Чоловіків затримали у серпні «на гарячому» під час дорозвідки потенційної цілі. Встановлено, що зрадниками виявилися 19-ти та 21-річні безробітні жителі Салтівки. Після початку повномасштабного вторгнення їх дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ, зазначили в СБУ.

«У поле його зору молодики потрапили через власні прокремлівські коментарі у соцмережах. Подальша комунікація з обома зрадниками відбувалась через заздалегідь відпрацьований анонімний чат у месенджері», – додали правоохоронці.

Чоловіків визнали винними за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Вони проведуть у тюрмі 15 років, розповіли в Харківській обласній прокуратурі.

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Фото: Владислав Абдула

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2024 в 16:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зрадники, які готували ракетні удари по базах спецпризначенців ГУР МО у Харківській області, отримали вирок.".