Сьогодні 8 липня: яке свято та день в історії

8 липня 2023 року герої оборони “Азовсталі” повернулися з Туреччини до України. У 1994-му помер Кім Ір Сен – людина, яка зробила Північну Корею такою, якою вона є зараз. У 1973-му народився Валерій Залужний, а у 1839-му – Джон Рокфеллер. У 1709-му відбулася Полтавська битва, в якій українці разом зі шведами воювали проти московитів Петра I. 8 червня 52 року до н.е. заведено вважати датою заснування Парижа.

Свята та пам’ятні дати 8 липня

8 липня у світі – Всесвітній день боротьби з харчовою алергією.

Також відзначають: День бодіарту, Міжнародний день міських дзвонарів.

8 липня в історії

8 липня 52 р. до н. е. заведено вважати датою заснування Парижа. Детальніше.

8 липня (за старим стилем – 27 червня) 1709 року сталася трагічна для шведської армії Карла XII та козаків українського гетьмана Івана Мазепи битва під Полтавою. Детальніше.

8 липня 1839 року народився перший доларовий мільярдер світу Джон Рокфеллер. На момент смерті його статки становили 1,4 млрд доларів США. Детальніше.

8 липня 1973 року народився колишній Головнокомандувач ЗСУ та Герой України Валерій Залужний. Детальніше.

8 липня 1994 року помер Кім Ір Сен – людина, яка зробила Північну Корею такою, якою вона є зараз. Детальніше.

8 липня 2023 року герої оборони “Азовсталі” повернулися з Туреччини до України. Прекрасну новину повідомив президент України Володимир Зеленський.

Відео: Володимир Зеленський/Телеграм

Зі свого офіційного візиту до Туреччини він повертався одним літаком зі звільненими командиром полку Національної гвардії “Азов” Денисом Прокопенком (“Редісом”), його заступником Святославом Паламарем (“Калиною”), в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергієм Волинським (“Волиною”), старшим офіцером “Азова” Олегом Хоменком та командиром 12-ї бригади НГУ Денисом Шлегою. Увечері всі разом вони прибули до Львова. Там натовп зустрів героїв біля пам’ятника Шевченку. Ці події викликали істерику в російських пропагандистів та публічні голосіння в Кремлі. Прессекретар російського диктатора Путіна Пєсков заявив, що повернення командирів в Україну є порушенням домовленостей як Україною, так і Туреччиною. Адже умовою їхнього обміну у вересні 2022 року було те, що до кінця війни п’ятеро звільнених героїв не повернуться в Україну та не воюватимуть. Вони мали знаходитися в Туреччині під захистом Реджепа Таїпа Ердогана.

Церковне свято 8 липня

8 липня вшановують пам’ять великомученика Прокопія (у миру – Неанія). Він був родом із Єрусалима. Постраждав під час гонінь, влаштованих імператором Діоклетіаном. Батько Прокопія був знатним римлянином і християнином. Але рано помер. Виховувала хлопця матір-язичниця. Він здобув гарну освіту, був представлений Діоклетіану в перший рік його вступу на престол і швидко просунувся по службі. Його світогляд змінився після чудесного явлення йому Ісуса. У 303 році Діоклетіан послав Неанія до Олександрії для проведення переслідувань. По дорозі голос із неба сказав йому: “Неаній, і ти йдеш на мене?” Неаній запитав: “Хто ти, Господи?” – і голос відповів: “Я – розп’ятий Ісус, син Божий”. А в повітрі з’явився осяяний хрест. Після цього видіння Неаній перетворився з гонителя на ревного християнина. Проте сина імператору “здала” власна мати-язичниця. Неанія викликали до прокуратора Юдеї, а той вручив йому послання від Діоклетіана. Святий же прочитав текст – і розірвав його. За це чоловіка взяли під варту та кинули до в’язниці. Там йому знову явився Христос і особисто хрестив майбутнього мученика, давши йому ім’я Прокопій. Під час катувань Прокопія натхненні його подвигом під меч пішли багато колишніх сторожів в’язня, римських солдатів і 12 жінок-християнок, які самі прийшли на страту. Вражена кількістю добровільних мучеників покаялася й мати Прокопія Феодосія. Вона стала в ряди сповідниць, і також була страчена. Нарешті великомученику Прокопію відсікли голову мечем.

Народні прикмети

Якщо 8 липня стоїть спека, то в наступні 40 днів буде спекотно.

Якщо земля вранці суха, то і в серпні буде сухо.

Якщо ранкова роса до полудня не висохла, то буде похолодання.

Що не можна робити 8 липня

Не можна починати нові справи, міняти роботу чи вирушати в дорогу.

Не можна лінуватися. Цей день ідеально підходить для фізичної праці.

Не можна купатися у відкритих водоймах.