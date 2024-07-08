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Сьогодні 8 липня: яке свято та день в історії

Календар 06:00   08.07.2024
Оксана Горун
Сьогодні 8 липня: яке свято та день в історії

8 липня 2023 року герої оборони “Азовсталі” повернулися з Туреччини до України. У 1994-му помер Кім Ір Сен – людина, яка зробила Північну Корею такою, якою вона є зараз. У 1973-му народився Валерій Залужний, а у 1839-му – Джон Рокфеллер. У 1709-му відбулася Полтавська битва, в якій українці разом зі шведами воювали проти московитів Петра I. 8 червня 52 року до н.е. заведено вважати датою заснування Парижа.

Свята та пам’ятні дати 8 липня

8 липня у світі – Всесвітній день боротьби з харчовою алергією.

Також відзначають: День бодіарту, Міжнародний день міських дзвонарів.

8 липня в історії

8 липня 52 р. до н. е. заведено вважати датою заснування Парижа. Детальніше.

8 липня (за старим стилем – 27 червня) 1709 року сталася трагічна для шведської армії Карла XII та козаків українського гетьмана Івана Мазепи битва під Полтавою.  Детальніше.

Гетьман Мазепа та король Швеції Карл
Карл XII та Іван Мазепа після Полтавської битви. Картина Густава Седерстрема

8 липня 1839 року народився перший доларовий мільярдер світу Джон Рокфеллер. На момент смерті його статки становили 1,4 млрд доларів США. Детальніше.

8 липня 1973 року народився колишній Головнокомандувач ЗСУ та Герой України Валерій Залужний. Детальніше.

8 липня 1994 року помер Кім Ір Сен – людина, яка зробила Північну Корею такою, якою вона є зараз. Детальніше.

8 липня 2023 року герої оборони “Азовсталі” повернулися з Туреччини до України. Прекрасну новину повідомив президент України Володимир Зеленський.

Відео: Володимир Зеленський/Телеграм

Зі свого офіційного візиту до Туреччини він повертався одним літаком зі звільненими командиром полку Національної гвардії “Азов” Денисом Прокопенком (“Редісом”), його заступником Святославом Паламарем (“Калиною”), в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергієм Волинським (“Волиною”), старшим офіцером “Азова” Олегом Хоменком та командиром 12-ї бригади НГУ Денисом Шлегою. Увечері всі разом вони прибули до Львова. Там натовп зустрів героїв біля пам’ятника Шевченку. Ці події викликали істерику в російських пропагандистів та публічні голосіння в Кремлі. Прессекретар російського диктатора Путіна Пєсков заявив, що повернення командирів в Україну є порушенням домовленостей як Україною, так і Туреччиною. Адже умовою їхнього обміну у вересні 2022 року було те, що до кінця війни п’ятеро звільнених героїв не повернуться в Україну та не воюватимуть. Вони мали знаходитися в Туреччині під захистом Реджепа Таїпа Ердогана.

Церковне свято 8 липня

8 липня вшановують пам’ять великомученика Прокопія (у миру – Неанія). Він був родом із Єрусалима. Постраждав під час гонінь, влаштованих імператором Діоклетіаном. Батько Прокопія був знатним римлянином і християнином. Але рано помер. Виховувала хлопця матір-язичниця. Він здобув гарну освіту, був представлений Діоклетіану в перший рік його вступу на престол і швидко просунувся по службі. Його світогляд змінився після чудесного явлення йому Ісуса. У 303 році Діоклетіан послав Неанія до Олександрії для проведення переслідувань. По дорозі голос із неба сказав йому: “Неаній, і ти йдеш на мене?” Неаній запитав: “Хто ти, Господи?” – і голос відповів: “Я – розп’ятий Ісус, син Божий”. А в повітрі з’явився осяяний хрест. Після цього видіння Неаній перетворився з гонителя на ревного християнина. Проте сина імператору “здала” власна мати-язичниця. Неанія викликали до прокуратора Юдеї, а той вручив йому послання від Діоклетіана. Святий же прочитав текст – і розірвав його. За це чоловіка взяли під варту та кинули до в’язниці. Там йому знову явився Христос і особисто хрестив майбутнього мученика, давши йому ім’я Прокопій.  Під час катувань Прокопія натхненні його подвигом під меч пішли багато колишніх сторожів в’язня, римських солдатів і 12 жінок-християнок, які самі прийшли на страту. Вражена кількістю добровільних мучеників покаялася й мати Прокопія Феодосія. Вона стала в ряди сповідниць, і також була страчена. Нарешті великомученику Прокопію відсікли голову мечем.

Народні прикмети

Якщо 8 липня стоїть спека, то в наступні 40 днів буде спекотно.

Якщо земля вранці суха, то і в серпні буде сухо.

Якщо ранкова роса до полудня не висохла, то буде похолодання.

Що не можна робити 8 липня

Не можна починати нові справи, міняти роботу чи вирушати в дорогу.

Не можна лінуватися. Цей день ідеально підходить для фізичної праці.

Не можна купатися у відкритих водоймах.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 06:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 липня 2023 року герої оборони “Азовсталі” повернулися з Туреччини до України. У 1994-му помер Кім Ір Сен – людина, яка зробила Північну Корею такою, якою вона є зараз".