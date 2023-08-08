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Сегодня 8 августа: какой праздник и день в истории

Мир 06:00   08.08.2023
Оксана Горун
Сегодня 8 августа: какой праздник и день в истории

8 августа в Украине – День войск связи и кибербезопасности ВСУ. В этот день 1786-го альпинисты впервые покорили самую высокую вершину Европы — Монблан. В 1919-м в Харькове родился физик, академик Борис Веркин. В 1944-м в Берлине на рояльных струнах повесили восемь немецких офицеров, участвовавших в покушении на Гитлера. В 2008-м Россия напала на Грузию.

Праздники и памятные даты 8 августа

8 августа в Украине – День войск связи и кибербезопасности ВСУ.

В мире – Международный день альпинизма, а также – Международный день кота.

8 августа в истории

8 августа 1786 года швейцарский врач Мишель Паккар вместе с горным проводником Жаком Бальмом впервые покорили самую высокую вершину Европы — Монблан в Альпах (4810 м).

Мишель Паккар первый покоритель Монблана
Памятник Паккару в Шамони. Фото: wikipedia.org

На вершину Паккар взошел в 18:23 – после 14-часового подъема. На вершине он поднял флаг, сделал отметки в дневнике относительно температуры и давления воздуха, а также зарисовки. Спуск альпинисты начали через 37 минут. Он занял четыре часа.

8 августа 1917 года в Киеве российские полки из пулеметов обстреляли эшелон 1-го Украинского полка им. Богдана Хмельницкого, отправлявшийся на фронт.

Полк Богдана Хмельницкого 1917 год
Фото: УИНП

Командование стоящего в Киеве российского гарнизона с начала формирования полка им. Богдана Хмельницкого враждебно относились к этому соединению. Командующий Киевским военным округом полковник Оберучев особенно «свирепствовал» по этому поводу, и именно по его настоянию «богдановцев», которые хотели защищать власть УЦР в Киеве, отправили на фронт Первой мировой. В день, когда эшелон с воинами полка отправлялся из Киева, произошла провокация. Когда эшелон тронулся, некоторые из бойцов принялись салютовать выстрелами в воздух. В ответ эшелон начали обстреливать оставшиеся в Киеве российские части. Самый трагический эпизод обстрела произошел, когда поезд проезжал станцию Пост-Волынский на окраине Киева. Там «богдановцев» расстреляли из пулеметов воины 1-го Гвардейского кирасирского и 17-го Донского казацкого полков. 16 украинских воинов погибли, еще 30 получили ранения. По свидетельству выживших, кирасиры и донские казаки стреляли с возгласами: «Мы вам покажем автономию, хохлацкие морды!», «Мы стреляли хохлов и будем стрелять!», «Мы вам дадим Украину — изменники России!», «Мы скоро заведем порядки старые». Военное командование обвинило в трагедии самих «богдановцев». Эту версию подхватила пресса. Три комиссии, назначенные расследовать убийство военных в тылу, так и не определили виновных.

8 августа 1919 года в Харькове родился физик Борис Веркин.

Физик Борис Веркин
Фото: УИНП

Его родители были учителями, а сам будущий академик мог стать музыкантом, ведь два года учился в консерватории по классу фортепиано. Но в итоге определился с приоритетами и завершил физический факультет Харьковского университета. С 1946 по 1960 год работал в Харьковском физико-техническом институте. А потом стал основателем и первым и постоянным директором Физико-технического института низких температур. Этот институт Веркин возглавлял в течение 28 лет. Академик Веркин – автор более 400 научных трудов и основатель харьковской научной школы физиков-криогенщиков. Умер 12 июня 1990 года в Харькове.

8 августа 1944 года в Берлине провели показательную казнь восьми офицеров Вермахта — участников покушения на Гитлера и попытки госпереворота, известного как операция «Валькирия».  За участие в этом покушении заплатило жизнью гораздо большее количество мятежников. Самого исполнителя покушения Клауса Шенка фон Штауффенберга и ряд главных участников без суда казнили в сам день покушения на Гитлера — 20 июля. Остальных постепенно «вычисляли», задерживали и уничтожали. Над восемью офицерами Вермахта, в том числе фельдмаршалом фон Вицлебеном, провели показательный суд.

Эрвин фон Вицлебен в суде
Генерал-фельдмаршал Эрвин фон Вицлебен в суде. Фото: Bundesarchiv

А 8 августа казнили по «сценарию Гитлера». Именно он проинструктировал главу Народной судебной палаты Роланда Фрейслера, что суд должен быть скорым, а подсудимых нужно повесить, «как скот на бойне». На тот момент в Германии была предусмотрена казнь на гильотине для гражданских преступников и расстрел – для военных. Но Вицлебена и семь офицеров по приказу Гитлера повесили на рояльных струнах. Это было сделано для того, чтобы смерть не наступила быстро от перелома шеи или быстрого удушья. А была медленной и болезненной – от медленного удушения. Процесс по распоряжению рейхсфильминтенданта Ханса Хинкеля сняли на кинопленку. Но 25-минутный фильм не сохранился.

8 августа 2008 года Россия совершила вооруженное нападение на Грузию, развязав войну.

Война в Грузии 8.08.08

Поводом для ударов по независимому государству стала традиционная для россиян история о «защите» пророссийских сепаратистов. С начала 1990-х после ряда боевых действий на территории грузинских Южной Осетии и Абхазии действовали непризнанные сепаратистские правительства (из которых, конечно, торчали уши РФ). Также на территории находились «миротворцы» – в том числе, из РФ. Ухудшение отношений между Россией и Грузией произошло еще в начале 2000-х – с приходом к власти в странах соответственно Владимира Путина и Михеила Саакашвили. В апреле 2008-го дошло до полного дипломатического кризиса, и РФ (формально возглавляемая «президентом» Дмитрием Медведевым) прибегла к провокации руками своих марионеточных режимов. 1 августа 2008 года сепаратисты Южной Осетии начали обстрелы грузинских населенных пунктов – тем самым нарушив соглашение о прекращении огня, подписанное в 1992 году. 7 августа в зону конфликта отправились подразделения грузинской армии. Они за несколько часов взяли под контроль большую часть так называемой «столицы Южной Осетии» Цхинвали. После этого РФ обвинила Грузию в «агрессии против Южной Осетии» и приступила к полномасштабному наземному, воздушному и морскому вторжению в Грузию, назвав это операцией «принуждения к миру». Соглашение о прекращении огня подписали при посредничестве президента Франции Николя Саркози 12 августа. А 26 августа РФ признала «независимость» Абхазии и Южной Осетии от Грузии. После этого правительство Грузии разорвало дипломатические отношения с Россией. При этом эта агрессия практически была проигнорирована миром – ответственности за нее РФ не понесла.

Церковный праздник 8 августа

8 августа православные чтят память священномучеников Ермолая, Ермипа и Ермократа — иереев Никомедийских. Они были среди немногих, кто остался жив после сожжения в Никомедийской церкви 20 тысяч христиан в 303 году. Массовое убийство устроили по приказу императора Максимиана. Ермолай, Ермип и Ермократ скрывались в отдаленных местах и продолжали проповедовать язычникам христианскую веру. Мимо дома, в котором скрывался Ермолай, часто проходил юноша-язычник Пантелеймон. Однажды святой Ермолай вышел навстречу юноше и попросил его войти к нему. В беседе святой Ермолай объяснил юноше суетность поклонения языческим божествам. С этого дня Пантелеймон начал ежедневно заходить к святому Ермолаю и принял от него крещение. Когда проходил суд над святым великомучеником Пантелеймоном, схватили и Ермолая, Ермипа и Ермократа. Всем троим предложили отречься от Христа и принести жертву идолам. Но они отказались. Во время суда началось сильное землетрясение, и идолы в капище упали и разбились. Об этом сообщили императору. Максимиан приказал истязать мучеников и вынес им смертный приговор. Их обезглавили около 305 года.

Народные приметы

Если мухи надоедливы и сильно кусаются, будет дождь.

Если кукушка кукует, осень будет теплая и поздняя.

Что нельзя делать 8 августа

Женщинам нельзя тяжело работать и заниматься рукоделием.

Нельзя отказывать в помощи.

Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 06:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 августа в Украине – День войск связи и кибербезопасности ВСУ. В этот день 1786-го альпинисты впервые покорили самую высокую вершину Европы — Монблан. В 1919-м в Харькове родился физик, академик Борис Веркин. В 1944-м в Берлине на рояльных струнах повесили восемь немецких офицеров, участвовавших в покушении на Гитлера. В 2008-м Россия напала на Грузию".