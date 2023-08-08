Сьогодні 8 серпня: яке свято та день в історії

8 серпня в Україні – День військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ. Цього дня 1786-го альпіністи вперше підкорили найвищу вершину Європи – Монблан. 1919-го в Харкові народився фізик, академік Борис Вєркін. 1944-го в Берліні на рояльних струнах повісили вісім німецьких офіцерів, які брали участь у замаху на Гітлера. 2008-го Росія напала на Грузію.

Свята та пам’ятні дати 8 серпня

8 серпня в Україні – День військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ.

У світі – Міжнародний день альпінізму, також – Міжнародний день кота.

8 серпня в історії

8 серпня 1786 року швейцарський лікар Мішель Паккар разом із гірським провідником Жаком Бальмом вперше підкорили найвищу вершину Європи – Монблан у Альпах (4810 м).

На вершину Паккар зійшов о 18:23 після 14-годинного підйому. На вершині він підняв прапор, зробив позначки у щоденнику щодо температури та тиску повітря, а також замальовки. Спуск альпіністи розпочали за 37 хвилин. Він зайняв чотири години.

8 серпня 1917 року в Києві російські полки з кулеметів обстріляли ешелон 1-го Українського полку ім. Богдана Хмельницького, що вирушав на фронт.

Командування російського гарнізону, який стояв у Києві, від початку формування за підтримки Української Центральної Ради полку ім. Богдана Хмельницького вороже ставилися до цього з’єднання. Командувач Київського військового округу полковник Оберучев особливо “лютував” із цього приводу, й саме за його наполяганням “богданівців”, які хотіли захищати владу УЦР у Києві, таки відправили на фронт Першої світової. У день, коли ешелон із воїнами полку відправлявся з Києва, сталася провокація. Коли ешелон рушив, дехто з бійців взявся салютувати пострілами вгору. У відповідь ешелон почали обстрілювати частини, що лишалися в Києві. Найжахливіший обстріл стався, коли потяг проїжджав станцію Пост-Волинський на околиці Києва. Там “богданівців” розстріляли з кулеметів вояки 1-го Гвардійського кірасирського та 17-го Донського козацького полків. 16 українських воїнів загинуло, ще 30 дістали поранення. За свідченням тих, хто вижив, кірасири та донські козаки стріляли з вигуками: “Мы вам покажем автономию, хохлацкие морды!”, “Мы стреляли хохлов и будем стрелять!”, “Мы вам дадим Украину — изменники России!”, “Мы скоро заведем порядки старые”. Військове командування звинуватило в трагедії самих “богданівців”. Цю ж хвилю підхопила преса. Три комісії, які призначили розслідувати вбивство військових у тилу, так і не визначили винних.

8 серпня 1919 року в Харкові народився фізик Борис Вєркін.

Його батьки були вчителями, а сам майбутній академік міг стати музикантом, адже два роки навчався у консерваторії за класом фортепіано. Але все ж визначився із пріоритетами та завершив фізичний факультет Харківського університету. З 1946 до 1960 року працював у Харківському фізико-технічному інституті. А потім став засновником і першим та постійним директором Фізико-технічного інституту низьких температур. Цей інститут Вєркін очолював упродовж 28 років. Академік Вєркін – автор понад 400 наукових праць та засновник харківської наукової школи фізиків-кріогенників. Помер 12 червня 1990 року в Харкові.

8 серпня 1944 року в Берліні провели показову кару восьми офіцерів Вермахту – учасників замаху на Гітлера та спроби держперевороту, відомого як операція “Валькірія”. За участь у цьому замаху заплатила життям набагато більша кількість бунтівників. Самого виконавця замаху Клауса Шенка фон Штауффенберґа та низку головних учасників без суду стратили в день замаху на Гітлера – 20 липня. Решту поступово “вираховували”, затримували та знищували. Над вісьмома офіцерами Вермахту, зокрема фельдмаршалом фон Віцлебеном, провели показовий суд.

А 8 серпня стратили за “сценарієм Гітлера”. Саме він проінструктував голову Народної судової палати Роланда Фрейслера, що суд має бути швидким, а підсудних треба повісити, “як худобу на бійні”. На той момент у Німеччині було передбачено страту на гільйотині для цивільних злочинців та розстріл – для військових. Але Віцлебена та семеро офіцерів за наказом Гітлера повісили на рояльних струнах. Це було зроблено для того, щоб смерть не настала швидко від перелому шиї чи швидкої задухи. А була повільною та болісною – від повільного удушення. Процес за розпорядженням рейхсфільмінтенданта Ганса Хінкеля зняли на кіноплівку. Але 25-хвилинний фільм не зберігся.

8 серпня 2008 року Росія здійснила збройний напад на Грузію, розв’язавши війну.

Приводом для ударів по незалежній державі стала традиційна для росіян історія про “захист” проросійських сепаратистів. З початку 1990-х після низки бойових дій на території грузинських Південної Осетії та Абхазії діяли невизнані сепаратистські уряди (з яких, звичайно, стирчали вуха РФ). Також на території знаходилися “миротворці” – у тому числі з РФ. Погіршення відносин між Росією та Грузією відбулося ще на початку 2000-х – з приходом до влади в країнах відповідно Володимира Путіна та Міхеіла Саакашвілі. У квітні 2008-го дійшло до повної дипломатичної кризи, і РФ (формально очолювана “президентом” Дмитром Медведєвим) вдалася до провокації руками своїх маріонеткових режимів. 1 серпня 2008 року сепаратисти Південної Осетії розпочали обстріл грузинських населених пунктів – тим самим порушивши угоду про припинення вогню, підписану 1992 року. 7 серпня до зони конфлікту вирушили підрозділи грузинської армії. Вони за кілька годин взяли під контроль більшу частину так званої “столиці Південної Осетії” Цхінвалі. Після цього РФ звинуватила Грузію в “агресії проти Південної Осетії” і розпочала повномасштабне наземне, повітряне та морське вторгнення до Грузії, назвавши це операцією “примусу до миру”. Угоду про припинення вогню підписали за посередництва президента Франції Ніколя Саркозі 12 серпня. А 26 серпня РФ визнала “незалежність” Абхазії та Південної Осетії від Грузії. Після цього уряд Грузії розірвав дипломатичні відносини з Росією. При цьому ця агресія практично була проігнорована світом – відповідальності за неї РФ не понесла.

Церковне свято 8 серпня

8 серпня православні вшановують пам’ять священномучеників Єрмолая, Єрмипа i Єрмократа – iєреїв Нiкомедiйських. Вони були серед небагатьох, хто залишився живим після спалення в Нікомедійській церкві 20 тисяч християн у 303 році. Масове вбивство влаштували за наказом імператора Максиміана. Єрмолай, Єрмип і Єрмократ переховувалися у віддалених місцях і продовжували проповідувати язичникам християнську віру. Повз будинок, у якому ховався Єрмолай, часто проходив юнак-язичник Пантелеймон. Якось святий Єрмолай вийшов назустріч юнакові та попросив його зайти до нього. У бесіді святий Єрмолай пояснив юнакові суєтність поклоніння язичницьким божествам. З цього дня Пантелеймон почав щодня заходити до святого Єрмолая і прийняв від нього хрещення. Коли відбувався суд над святим великомучеником Пантелеймоном, схопили і Єрмолая, Єрмипа i Єрмократа. Усім трьом запропонували зректися Христа та принести жертву ідолам. Але вони відмовилися. Під час суду почався сильний землетрус, й ідоли в капищі впали та розбилися. Про це повідомили імператору. Максиміан наказав катувати мучеників і ухвалив їм смертний вирок. Їх обезголовили близько 305 року.

Народні прикмети

Якщо мухи набридливі та сильно кусаються, то буде дощ.

Якщо кує зозуля, осінь буде тепла та пізня.

Що не можна робити 8 серпня

Жінкам не можна важко працювати та займатися рукоділлям.

Не можна відмовляти в допомозі.