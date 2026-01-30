Харьков восстанавливается: в мэрии показали, какие дома ремонтируют
Фото: ХГС
В пресс-службе мэрии рассказали, на каком этапе восстановлении домов, поврежденных в результате обстрелов РФ.
Так в многоэтажке на улице Чернышевской специалисты приступили к восстановлению крыши, площадью 650 квадратных метров. Дом, напомнили в сообщении, поврежден в результате российских обстрелов.
«В жилом доме по пр. Любови Малой строители уже завершили ремонт в местах общего пользования и теперь работают над утеплением фасада. В планах – капремонт кровли площадью в тысячу квадратных метров», – написали в пресс-службе мэрии.
Детальнее ознакомиться с концепцией восстановления домов можно на сайте департамента по благоустройству, восстановлению и реконструкции.
Читайте также: Ночной удар по Великому Бурлуку: после ударов БпЛА возник пожар (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, восстановление домов, обстрелы РФ, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Харьков восстанавливается: в мэрии показали, какие дома ремонтируют», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 30 января 2026 в 11:03;