Харьков восстанавливается: в мэрии показали, какие дома ремонтируют

Общество 11:03   30.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Харьков восстанавливается: в мэрии показали, какие дома ремонтируют Фото: ХГС

В пресс-службе мэрии рассказали, на каком этапе восстановлении домов, поврежденных в результате обстрелов РФ.

Восстановление домов в Харькове
Фото: ХГС

Так в многоэтажке на улице Чернышевской специалисты приступили к восстановлению крыши, площадью 650 квадратных метров. Дом, напомнили в сообщении, поврежден в результате российских обстрелов.

Восстановление домов в Харькове
Фото: ХГС

«В жилом доме по пр. Любови Малой строители уже завершили ремонт в местах общего пользования и теперь работают над утеплением фасада. В планах – капремонт кровли площадью в тысячу квадратных метров», – написали в пресс-службе мэрии.

Восстановление домов в Харькове
Фото: ХГС

Детальнее ознакомиться с концепцией восстановления домов можно на сайте департамента по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

Читайте также: Ночной удар по Великому Бурлуку: после ударов БпЛА возник пожар (фото)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
