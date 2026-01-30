Харьков восстанавливается: в мэрии показали, какие дома ремонтируют

В пресс-службе мэрии рассказали, на каком этапе восстановлении домов, поврежденных в результате обстрелов РФ.

Так в многоэтажке на улице Чернышевской специалисты приступили к восстановлению крыши, площадью 650 квадратных метров. Дом, напомнили в сообщении, поврежден в результате российских обстрелов.

«В жилом доме по пр. Любови Малой строители уже завершили ремонт в местах общего пользования и теперь работают над утеплением фасада. В планах – капремонт кровли площадью в тысячу квадратных метров», – написали в пресс-службе мэрии.

Детальнее ознакомиться с концепцией восстановления домов можно на сайте департамента по благоустройству, восстановлению и реконструкции.