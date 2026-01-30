Live

Харків відновлюється: у мерії показали, які будинки ремонтують

Суспільство 11:03   30.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Харків відновлюється: у мерії показали, які будинки ремонтують Фото: ХМР

У пресслужбі мерії розповіли, на якому етапі відновлення будинків, пошкоджених внаслідок обстрілів РФ.

Відновлення будинків у Харкові
Фото: ХМР

Так, у багатоповерхівці на вулиці Чернишевській фахівці розпочали відновлення даху, площею 650 квадратних метрів. Будинок, нагадали у повідомленні, пошкоджений внаслідок російських обстрілів.

Відновлення будинків у Харкові
Фото: ХМР

“У житловому будинку на пр. Любові Малої будівельники вже завершили ремонт у місцях загального користування і тепер працюють над утепленням фасаду. В планах – капремонт покрівлі площею тисячу квадратних метрів”, – написали в пресслужбі мерії.

Відновлення будинків у Харкові
Фото: ХМР

Детальніше ознайомитися з концепцією відновлення будинків можна на сайті департаменту благоустрою, відновлення та реконструкції.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
