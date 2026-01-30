Харків відновлюється: у мерії показали, які будинки ремонтують
Фото: ХМР
У пресслужбі мерії розповіли, на якому етапі відновлення будинків, пошкоджених внаслідок обстрілів РФ.
Так, у багатоповерхівці на вулиці Чернишевській фахівці розпочали відновлення даху, площею 650 квадратних метрів. Будинок, нагадали у повідомленні, пошкоджений внаслідок російських обстрілів.
“У житловому будинку на пр. Любові Малої будівельники вже завершили ремонт у місцях загального користування і тепер працюють над утепленням фасаду. В планах – капремонт покрівлі площею тисячу квадратних метрів”, – написали в пресслужбі мерії.
Детальніше ознайомитися з концепцією відновлення будинків можна на сайті департаменту благоустрою, відновлення та реконструкції.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відновлення, восстановление домов, обстрелы РФ, Харків;
