Сегодня 20 августа: какой праздник и день в истории

20 августа 1627 года вышел первый словарь украинского языка. В 1941-м Гитлер издал декрет о создании рейхскомиссариата Украина. В 1968-м войска СССР оккупировали Чехословакию, чтобы подавить Пражскую весну. В 1991-м Эстония провозгласила независимость, а по СССР прокатились митинги против ГКЧП. В 2014-м в японской Хиросиме произошла серия смертоносных оползней из-за аномального ливня.

Праздники и памятные даты 20 августа

20 августа – Международный день медицинского транспорта.

Также сегодня: День виртуальных миров, Всемирный день лени, Всемирный день москитов.

20 августа в истории

20 августа (дата приблизительная) 1627 года вышел первый словарь украинского языка «Лексіконъ славенорωсскїй альбо Именъ тлъкованїє». Подробнее.

20 августа 1884 года родился Емельян Ковч – украинский греко-католический священник, известный как священник Майданека. Его за помощь евреям арестовало гестапо, Ковча сожгли в крематории концлагеря. В 2001 году он стал блаженным католической церкви.

20 августа 1941 года Гитлер издал декрет о создании рейхскомиссариата Украина. Эта, созданная оккупантами, административно-территориальная единица существовала до изгнания нацистов из Украины – 1944 года. Подробнее.

20 августа 1968 года началась так называемая операция «Дунай» — по сути, оккупация войсками СССР и стран Варшавского договора Чехословакии. Эти события стали болезненной реакцией советского руководства на процессы демократизации в Чехословакии, которые известны как Пражская весна. Подробнее.

20 августа 1991 года во время Августовского путча в СССР Верховный Совет Эстонской ССР принял решение о восстановлении независимости Эстонии. В этот день и следующую ночь развивались основные события, которые стали приговором для ГКЧП и его организаторов. Подробнее.

20 августа 2014 года в Японии произошла серия смертоносных оползней, которые вызвал аномальный дождь – за день выпала месячная норма осадков. В результате стихийного бедствия погибли 72 человека.

Из-за ливня произошло 166 оползней склонов в префектуре Хиросима. Селевые потоки сошли на жилые районы столицы префектуры – одноименного города. В 04:15 утра жителям Хиросимы рекомендовали эвакуироваться, со временем мэр города Казуми Мацуи признался, что рекомендацию дали позже, чем требовалось. Среди погибших были трое детей – мальчики в возрасте от двух до 11 лет. Еще несколько десятков человек получили травмы.

Церковный праздник 20 августа

20 августа чтят память пророка Самуила. Подробнее.

Народные приметы

Если 20 августа сильный ветер, то остаток августа будет непогожим.

Если идет дождь, то до конца месяца будет дождить. Но радуга после дождя – к солнечным дням.

Если вода в реках уже холодная, то жары больше не будет.

Что нельзя делать 20 августа

20 августа нельзя игнорировать страшные сны – это предупреждение.

Нельзя стричь волосы и ногти.

День не подходит для знакомств – в том числе деловых, а также – сватовства и свадьбы.

Нельзя ходить в лес в одиночку.