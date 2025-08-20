Сьогодні 20 серпня: яке свято та день в історії

20 серпня 1627 року вийшов перший словник української мови. 1941-го Гітлер видав декрет про створення райхскомісаріату Україна. 1968 року війська СРСР окупували Чехословаччину, щоб придушити Празьку весну. 1991-го Естонія проголосила незалежність, а по СРСР прокотилися мітинги проти “ГКЧП”. У 2014-му в японській Хіросімі сталася серія смертоносних зсувів через аномальну зливу.

Свята та пам’ятні дати 20 серпня

20 серпня – Міжнародний день медичного транспорту.

Також сьогодні: День віртуальних світів, Всесвітній день ліні, Всесвітній день москітів.

20 серпня в історії

20 серпня (дата приблизна) 1627 року вийшов перший словник української мови “Лексіконъ славенорωсскїй альбо Именъ тлъкованїє”. Докладніше.

20 серпня 1884 року народився Омелян Ковч – український греко-католицький священник, відомий як священник Майданека. Його за допомогу євреям заарештувало гестапо, Ковча спалили у крематорії концтабору. У 2001 році він став блаженним католицької церкви.

20 серпня 1941 року Гітлер видав декрет про створення райхскомісаріату Україна. Ця створена окупантами адміністративно-територіальна одиниця існувала до вигнання нацистів з України – 1944 року. Докладніше.

20 серпня 1968 року розпочалася так звана операція “Дунай” – по суті, окупація військами СРСР та країн Варшавського договору Чехословаччини. Ці події стали хворобливою реакцією радянського керівництва на процеси демократизації в Чехословаччині, які відомі як Празька весна. Докладніше.

20 серпня 1991 року під час Серпневого путчу в СРСР Верховна Рада Естонської РСР прийняла рішення про відновлення незалежності Естонії. Цього дня та наступної ночі розвивалися основні події, які стали вироком для “ГКЧП” та його організаторів. Докладніше.

20 серпня 2014 року в Японії відбулася серія смертоносних зсувів, які спричинив аномальний дощ – за день випала місячна норма опадів. Внаслідок стихійного лиха загинули 72 особи.

Через зливу сталося 166 зсувів схилів у префектурі Хіросіма. Селеві потоки зійшли на житлові райони столиці префектури – однойменного міста. О 04:15 ранку мешканцям Хіросіми рекомендували евакуюватися, згодом мер міста Казумі Мацуї зізнався, що рекомендацію дали пізніше, ніж потрібно. Серед загиблих були троє дітей – хлопчики віком від двох до 11 років. Ще кілька десятків людей отримали травми.

Церковне свято 20 серпня

20 серпня вшановують пам’ять пророка Самуїла. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 20 серпня сильний вітер, то залишок серпня буде непогожий.

Якщо йде дощ, то до кінця місяця дощитиме. Проте веселка після дощу – до сонячних днів.

Якщо вода в річках уже холодна, то спеки більше не буде.

Що не можна робити 20 серпня

20 серпня не можна ігнорувати страшні сни – це попередження.

Не можна стригти волосся та нігті.

День не підходить для знайомств – у тому числі ділових, а також – сватання та весілля.

Не можна ходити в ліс по одинці.