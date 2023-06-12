Сьогодні 12 червня: яке свято та день в історії

12 червня 1920 року офіційно відкрили Панамський канал, в 1923 році Гаррі Гудіні вперше продемонстрував свій трюк визволення з гамівної сорочки, висячи над землею. 1964-го цього дня Нельсона Манделу засудили до довічного ув’язнення.

Свята та пам’ятні дати 12 червня

12 червня в Україні – День працівника фондового ринку.

Під егідою ООН проходять Всесвітній день боротьби з дитячою працею та День червоної троянди.

12 червня в історії

12 червня 1920 року відкрився для судноплавства Панамський канал.

Історія його створення насичена порушеннями законів – від корупції до сепаратизму – а також численними смертями робітників. Будівництво каналу стало одним із найбільших і найскладніших будівельних проєктів у історії людства. Довжина каналу – 81,6 км. Загальна ширина – близько 150 метрів (шлюзи мають ширину 33 метри). А ось глибина – відносно незначна – 12 метрів. Вперше церемонію відкриття каналу провели ще 1913-го за участю президента США Томаса Вудро Вільсона. Він натиснув золоту кнопку в Білому домі, а за 4000 кілометрів стався потужний вибух. Він зруйнував останню перешкоду, що розділяла води Атлантичного та Тихого океанів. Перший корабель пройшов каналом 1914 року. Однак після цього стався великий зсув, через що довелося проводити ще низку складних та тривалих робіт. Починаючи з 1920-го, канал функціонує так, як було заплановано. Зараз середній час проходження судна каналом становить 9 годин, а мінімальний – 4 години 10 хвилин.

12 червня 1923 року один з найвідоміших фокусників світу Гаррі Гудіні вперше публічно вивільнився з гамівної сорочки, висячи над землею на висоті близько 12 метрів.

До цього моменту Гудіні вже був широко відомий завдяки трюкам зі звільнення з наручників та резервуарів із водою. А в 1903 році його в кайданах і з 30-кілограмовою кулею скинули з мосту до Темзи (через кілька хвилин Гудіні виплив, розмахуючи кайданками). Крім ілюзіоністських секретів, Гудіні реально мав надзвичайну пластичність і гнучкість, умів вивертати суглоби та вміло керувати своїм тілом і м’язами, що й дозволяло йому здійснювати те, що багатьом здавалося справжньою магією.

12 червня 1964 року всесвітньо відомого борця з апартеїдом у ПАР Нельсона Манделу засудили до довічного ув’язнення.

На той момент він та його побратими зі збройного крила Африканського національного конгресу перейшли від політичних до терористичних методів спротиву. Вони здійснили низку вибухів на урядових та військових об’єктах, проводили партизанську війну та військовий вишкіл своїх активістів. Манделу, який переховувався протягом 17 місяців, заарештували 5 серпня 1962 року. Як вважається, інформацією про його місцеперебування із владою ПАР поділилося ЦРУ. На початку Манделу звинуватили в організації страйку робітників та незаконному перетині державного кордону та засудили до п’яти років ув’язнення. Жорсткіші звинувачення змогли пред’явити в 1963 році – після арешту ще кількох відомих лідерів АНК. У них виявили записи та щоденники Мандели, які надали докази слідству.

Усіх затриманих звинуватили в організації диверсій та низки злочинів, що дорівнювали державній зраді. Такі звинувачення передбачали вирок у вигляді смертної кари. Суд визнав Маделу та кількох його соратників винними. Проте 12 червня 1964 року міру покарання змінили на довічне позбавлення волі. Саме під час відбуття цього терміну (який все ж таки не став довічним) Мандела набув світової популярності. У місцевих та міжнародних ЗМІ ширилося гасло “Free Nelson Mandela!” (“Звільніть Нельсона Манделу!”). Результатом цієї масштабної інформаційної кампанії, а також процесів демократизації самої ПАР стало не лише звільнення Мандели, а й подальше його обрання президентом країни.

Церковне свято 12 червня

12 червня християни вшановують пам’ять преподобного Ісаакiя, сповідника, iгумена обителi Далматської. Преподобний Ісаакій жив у IV столітті, прийнявши постриг, трудився в пустелі. Під час гонінь часів царювання імператора Валента Ісаакій покинув пустелю і прийшов до Константинополя, щоб утішати та зміцнювати православних. У цей час війною на імперію пішли готи. Коли імператор Валент виходив на бій із ними з військом зі столиці, преподобний Ісаакій голосно вигукнув: “Царю, відкрий храми православним, і тоді Господь допоможе тобі!”. Але імператор не зреагував. Коли з Ісаакій тричі повторив свій заклик, Валент наказав кинути святого в глибокий яр, порослий колючим терном. Ісаакій дивом вижив і зміг вибратися. Він наздогнав імператора та ще раз попередив, що якщо він не відкриє православним храми, то не вернеться живим і загине у вогні. Імператор наказав тримати Ісаакія в ув’язненні до свого повернення. Але він не повернувся. Готи розбили його військо, а імператор загинув – підпалений у сараї з соломою, де ховався. Преподобного Ісаакія звільнили та стали почитати як пророка. Коли престол посів Феодосій Великий, він дослухався до порад Ісаакія та відкрив православним храми. Ісаакій же на прохання місцевих не повернувся до пустелі, а залишився жити в Константинополі, опікуючись мирянами, допомагаючи бідним і стражденним. Помер мирно в 383 році.

Народні прикмети

Якщо шипшина тільки зацвіла, то зима буде суворою і без снігу.

Крик сови вночі – до різкого похолодання.

Що не можна робити 12 червня

Не можна сваритися та з’ясовувати стосунки.

Не можна ходити в ліс.

Не можна відмовляти в допомозі.