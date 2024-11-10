Сьогодні 10 листопада: яке свято та день в історії

10 листопада в Україні – День виноградарів, виноробів та садівників. У світі – День науки. Цього дня 2022 року ЗСУ звільнили Снігурівку та відкрили стратегічну дорогу на Херсон. У 1993-му сектанти Білого братства оголосили кінець світу та захопили Софійський собор у Києві. У 1982-му помер Леонід Брежнєв. У 1952-му на тлі Корейської війни подав у відставку перший генеральний секретар ООН Трюгве Лі. У 1764-му Катерина II скасувала гетьманство і надіслала в Україну “генерал-губернатора” Румянцева. У 1723-му московити заарештували гетьмана України Павла Полуботка. 10 листопада 1494 року вважають “днем народження” бухгалтерії.

Свята та пам’ятні дати 10 листопада

10 листопада в Україні – День виноградарів, виноробів та садівників (відзначають у другу неділю листопада).

У світі – Всесвітній день науки в ім’я миру та розвитку.

Також сьогодні: Всесвітній день молоді, Міжнародний день бухгалтера, Міжнародний день скоромовок, Європейський день винного туризму (відзначають у другу неділю листопада), Сирітська неділя (друга неділя листопада), Всесвітній день кератоконуса (це захворювання очей), Всесвітній день боротьби з нейроендокринним раком.

10 листопада в історії

10 листопада 1483 року народився Мартін Лютер.

10 листопада 1494 року вважають датою, коли венеціанський математик Лука Пачолі видав книгу “Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita” (“Усе про арифметику, геометрію, дроби, пропорції та пропорційності”). Один із розділів цієї праці містив формулювання основних принципів сучасного бухгалтерського обліку. Докладніше.

10 листопада 1723 року за наказом російського імператора Петра I заарештували гетьмана Лівобережної України, чернігівського полковника Павла Полуботка. Докладніше.

10 листопада 1764 року Катерина II скасувала гетьманство та призначила в Україну “генерал-губернатора” Рум’янцева. Докладніше.

10 листопада 1952 року подав у відставку перший генеральний секретар ООН Трюгве Лі.

Він обіймав цю посаду з 1946 року. Тоді обрання норвежця Лі стало компромісом між США та СРСР. Американці від початку просували на посаду генсека ООН канадця, але Радянський Союз категорично виступав проти північноамериканця. Своєю чергою, США не влаштовували радянські кандидати – колишній посол Югославії у Вашингтоні та міністр закордонних справ Польщі. Тоді США запропонували кандидатуру Лі. З одного боку він був представником Західної Європи – міністром закордонних справ Норвегії, з іншого – все життя був лідером профспілок та робітничої партії у своїй країні, підтримував Жовтневий переворот у Росії та навіть особисто був знайомий з Леніним.

“Компромісна фігура”, втім, уже під час своєї роботи на чолі ООН поступово перестала влаштовувати обидві сторони, які її підтримали. Лі відомий своєю беззастережною підтримкою Ізраїлю. Він навіть передавав ізраїльським чиновникам секретну військову та дипломатичну інформацію. Він також організував першу миротворчу місію ООН для нагляду за ситуацією на підмандатній території Палестини у 1948 році. Працював над виведенням радянських військ з Ірану під час іранської кризи 1946 року та припиненням вогню під час бойових дій у Кашмірі. Лі намагався виступити посередником між СРСР та Заходом під час блокади західного сектора Берліна. Він пропонував порушити питання на Раді безпеки ООН. Але Держдеп США заявив, що в цьому немає потреби – із радянськими візаві розібралися шляхом економічного тиску.

“Лебединою піснею” першого генерального секретаря ООН стала Корейська війна. Після вторгнення військ Північної Кореї на територію Південної Лі негайно застосував статтю 99 Статуту ООН і того ж дня скликав Раду безпеки. На Радбезі генеральний секретар заявив, що оскільки Корея перебуває під опікою ООН, то вторгнення є нападом на саму ООН і Рада безпеки має вжити заходів. І це зробили, адже СРСР на той час не брав участі у роботі ООН (вимагаючи “заміни” в організації представника Китайської республіки на Тайвані послами від комуністичного уряду Китайської народної республіки). Отже, рішення Ради безпеки про втручання військ ООН у “корейську кризу” ніхто не блокував.

Після цього СРСР остаточно перестав сприймати Трюгве Лі та заперечував проти продовження його повноважень як генерального секретаря ООН. Попри це, за підтримки США повноваження Лі продовжила Генеральна асамблея ООН у 1950 році. Протягом наступного періоду він намагався припинити радянський бойкот засідань ООН, а також – домогтися визнання Китайської народної республіки як реальної влади в Китаї, відповідно здатної виконувати зобов’язання членства в ООН. Підтримка китайських комуністів підірвала авторитет Лі вже в очах США. Ті саме виходили на пік “антикомуністичної шпигуноманії”. Тож, опинившись між двома вогнями, генеральний секретар ООН не витримав і 10 листопада 1952 року несподівано для багатьох заявив із трибуни ООН про свою відставку.

Ще одну “фінальну” промову він виголосив уже після обрання наступника – 7 квітня 1953 року – на засіданні Генеральної асамблеї. Трюгве Лі назвав свої сім років на посаді генерального секретаря найважчими у житті. Він також висловився з приводу ролі та ефективності ООН: “Наша організація відображає недосконалість нашого часу, але вона також є вираженням найбільш конструктивних сил нашого світу та символом надії на майбутнє… Я не утопіст. Я бачу в ООН практичний підхід до миру та прогресу не за допомогою будь-яких швидких і простих формул, а шляхом мудрого, лояльного та наполегливого використання її інституцій державами-членами протягом багатьох років”.

10 листопада 1982 року помер Леонід Брежнєв – генсек, який керував СРСР із 1966 року. Докладніше.

10 листопада 1993 року сектанти “Білого братства” на чолі з “Марією Деві Христос” (Мариною Цвігун) та “Іоанном Свамі” (Юрієм Кривоноговим) оголосили про “кінець світу”. Докладніше.

10 листопада 2004 року ЦВК України оголосила результати першого туру виборів Президента. У другий тур вийшли Віктор Ющенко та Віктор Янукович.

10 листопада 2022 року воїни ЗСУ заявили про звільнення Снігурівки – міста біля адмінкордону Миколаївської та Херсонської областей.

Церковне свято 10 листопада

10 листопада вшановують пам’ять апостолів від 70: Ераста, Олімпа, Родіона, Сосипатра, Кварта і Тертія. Святий Родіон, родич апостола Павла, залишив єпископську кафедру в Патрах, щоб йти до Риму зі святим апостолом Петром. Святий апостол Олімп також був супутником апостола Петра. Обох апостолів від 70 обезголовили в той само день і годину, коли розіп’яли апостола Петра. Святі апостоли Ераст, Сосипатр, Кварт та Тертій були учнями святого апостола Павла. Сосипатр був єпископом Іконії, де й помер. Апостол Ераст був спочатку дияконом Єрусалимської Церкви, а потім єпископом у Панеаді. Святий апостол Кварт звернув до Христа багато язичників, страждав за віру, але помер своєю смертю, бувши єпископом міста Берита. Святий апостол Тертій, який записав послання апостола Павла до Римлян, був другим єпископом Іконії та помер на цій посаді.

Народні прикмети

Якщо листя з вишні не опало, то тепло протримається довго.

Якщо біля місяця – світле коло, чекайте на бурю.

Що не можна робити 10 листопада

Не можна лихословити та лаятися.

Не можна відмовляти в допомозі та милостині, але при цьому – не давати гроші в борг.