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Возле «Стрелки» в Харькове должен был быть отель: почему у ООО забрали землю

Общество 13:48   08.05.2025
Виктория Яковенко
Возле «Стрелки» в Харькове должен был быть отель: почему у ООО забрали землю Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове компания приобрела земельный участок для строительства гостиничного комплекса, однако за более чем 10 лет работы так и не начались. Поэтому правоохранители обратились в суд.

По данным Харьковской областной прокуратуры, речь идет об участке площадью почти 0,8 га, расположенном по переулку Банному (недалеко от сквера «Стрелка»). Его стоимость составляет около 5 млн грн. Установлено, что в 2011 году городской совет продал его ООО для строительства гостиничного комплекса.

землю отдадут Харькову
Фото: Харьковская областная прокуратура

Согласно условиям договора, компания должна была завершить строительство к июню 2018 года. Однако в 2023-м правоохранители обнаружили, что там не проводились никакие работы, участок покрыт растительностью и на нем имеются пешеходные дорожки.

Поэтому прокуратура направили в суд иск о расторжении договора купли-продажи и обязательстве вернуть указанный участок.

землю отдадут Харькову
Фото: Харьковская областная прокуратура

Хозяйственный суд в августе 2023-го иск удовлетворил, решение вступило в законную силу в мае 2024-го.

«В то же время, во избежание ответственности и невозможности выполнения решения суда, во время судебного разбирательства дела ответчиком был заключен ипотечный договор с другим ООО о передаче в ипотеку спорного земельного участка», — отметили в прокуратуре.

Однако и эта попытка оказалась неудачной — правоохранители добились признания договора недействительным. Землю вернут Харьковской городской громаде.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 13:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове компания приобрела земельный участок для строительства гостиничного комплекса, однако за более чем 10 лет работы так и не начались. ".