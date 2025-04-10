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Землю за 7 млн ​​грн требуют забрать у предпринимателя в Харькове: подробности

Общество 16:48   10.04.2025
Виктория Яковенко
Землю за 7 млн ​​грн требуют забрать у предпринимателя в Харькове: подробности Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове предприниматель взяла в аренду земельный участок для строительства многоэтажки, однако почти за 20 лет работы не начались. Поэтому правоохранители обратились в суд.

Речь идет об участке площадью 0,85 га, расположенном в Стадионном проезде. Его стоимость составляет 7 млн грн, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Установлено, что горсовет передал в аренду эту землю предпринимателю в 2006 году для строительства и последующей эксплуатации многоэтажки со встроенными помещениями торгового, офисного и бытового назначения.

«Однако ответчик так и не осуществил строительство, а значит, не выполнил условия договора аренды, что является нарушением в том числе ст. 416 ГК Украины, ст. ст. 96, 102-1 Земельного кодекса Украины», — отметили в прокуратуре.

Отмечается, что горсовет рассчитывал, в том числе, и на целевое использование участка, застройку, содержание его в надлежащем состоянии и, как следствие, — улучшение инфраструктуры Харькова.

Поэтому прокуроры обратились в суд в интересах городского совета к физлицу-предпринимателю о расторжении договора аренды и возвращении земельного участка. Сейчас открыто производство по делу.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2025 в 16:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове предприниматель взяла в аренду земельный участок для строительства многоэтажки, однако почти за 20 лет работы не начались. Поэтому правоохранители обратились в суд.".