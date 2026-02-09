Сегодня 9 февраля 2026: какой праздник и день в истории

9 февраля – Международный день стоматолога. В этот день 1992 года вернулся на баскетбольную площадку Мэджик Джонсон – после объявления, что у него ВИЧ. В 1942-м нацисты в Киеве арестовали группу ОУНовцев, среди них поэтессу Елену Телигу. В 1923-м произошло восстание приговоренных к смертной казни атаманов Холодноярской республики в Лукьяновской тюрьме. В 1918-м подписали Берестейский (Брест-Литовский) мирный договор, которым европейские страны признали независимость УНР. В 1895-м придумали волейбол. В 1893-м состоялся первый в мире сеанс стриптиза. В 1861-м избрали первого и единственного президента Конфедеративных Штатов Америки. В 1667-м Речь Посполитая и Московское царство заключили Андрусовское перемирие, разделив Украину.

Праздники и памятные даты 9 февраля

9 февраля – Международный день стоматолога.

Второй понедельник февраля – это Международный день борьбы с эпилепсией.

Также сегодня: Международный день пиццы, День рождения волейбола.

9 февраля в истории

9 февраля 1667 года в селе Андрусово (около Смоленска) Речь Посполитая и Московское царство заключили перемирие, которым завершилась война между ними 1654 – 1667 годов. Подробнее.

9 февраля 1861 года южные штаты США, провозгласившие себя Конфедеративными Штатами Америки, избрали своего президента. Им стал Джефферсон Дэвис, который сам был не рад такому результату. Подробнее.

9 февраля 1893 года состоялся первый в мире сеанс стриптиза. Подробнее.

9 февраля 1895 года изобрели игру в волейбол. Подробнее.

9 февраля 1918 года подписали Берестейский (Брест-Литовский) мирный договор между Украинской Народной Республикой и Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией. Подробнее.

9 февраля 1923 года в Лукьяновской тюрьме в Киеве восстали пленные атаманы Холодного Яра, которых большевистские власти приговорили к расстрелу. Подробнее.

9 февраля 1942 года в Киеве нацисты арестовали членов ОУН (М), в том числе – поэтессу Елену Телигу и ее мужа. Подробнее.

9 февраля 1992 года живая легенда баскетбола Ирвин «Мэджик» Джонсон вернулся в игру после срочного завершения карьеры и объявления о своем диагнозе – ВИЧ. В этот день состоялся матч Всех звезд НБА в Орландо, и болельщики выбрали именно Джонсона защитником команды Западной конференции. А потом встретили его на стадионе, аплодируя стоя.

Это было действительно знаковым событием, которое подтвердило: отношение общества к ВИЧ/СПИДу начинает меняться. Ведь в начале 1990-х было распространено мнение, что заболеть могут только гомосексуалы и наркоманы. Именно Джонсон – женатый мужчина, жена которого как раз была беременна – первым начал успешно бороться с предубеждениями и распространять информацию о ВИЧ. О своем диагнозе он заявил публично 7 ноября 1991 года, а одновременно – о завершении чрезвычайно успешной карьеры. Но не сложил рук. Джонсон принимал единственный доступный для того времени препарат для сдерживания ВИЧ — азидотимидин (AZT). А также создал собственный благотворительный фонд для помощи людям с таким диагнозом и распространения правды о ВИЧ.

«Я буду представителем этого вируса ВИЧ, потому что хочу, чтобы они (дети) поняли, что безопасный секс — это правильный путь. Иногда мы думаем, что только геи могут этим заболеть, со мной такого не произойдет. А я говорю, что это может произойти с кем угодно, даже со мной, Мэджиком Джонсоном», – сказал Джонсон ошеломленным журналистам.

«Слова Джонсона не остались без внимания. Статистика, опубликованная американскими учеными в 2021 году, показала, что пресс-конференция 7 ноября 1991-го привела к тому, что значительно увеличилось количество американских мужчин, прошедших тестирование на ВИЧ. Это особенно относилось к гетеросексуальным темнокожим и латиноамериканцам в городах, где есть клубы НБА», — пишет DW.

Возвращение Мэджика Джонсона в баскетбол было триумфальным, хотя несколько игроков и высказывали опасения относительно участия в матче с якобы «смертельно опасным» коллегой. Однако такое отношение было далеко не у всех.

«Когда Джонсон вышел на площадку в Орландо 9 февраля 1992-го, его встретили овации болельщиков, а его друг и соперник Исайя Томас поцеловал его. Джонсон сыграл в общей сложности 29 минут, в течение которых он набрал 25 очков, сделал девять результативных передач и помог Западу победить Восток со счетом 153-113. После окончания игры игроки обеих команд вышли на площадку и обнимали Джонсона, которого также назвали самым ценным игроком матча», — пишет проект History.

На этом звезда не бросил игру. Он выступал за команду США на олимпийских играх летом 1992 года. Этот состав баскетболистов известен как «Команда мечты» – они получили золотые медали. В двух сезонах (1993-94 и 1995-96 годов) Мэджик Джонсон снова играл за родную команду «Лос-Анджелес Лейкерс». А после завершения карьеры построил успешный бизнес.

«Джонсон является успешным инвестором, вложившим свои деньги в недвижимость, кинотеатры и такие компании, как «EquiTrust» и «Starbucks». Журнал «Forbes» оценивает текущее состояние Джонсона примерно в 1,2 миллиарда долларов (1,14 миллиарда евро), — писало издание DW в 2024 году. — В течение многих лет его фонд принимал участие не только в проектах борьбы со СПИДом, но и в других организациях, поддерживающих образовательные, медицинские и социальные нужды людей в этнически разнообразных городах».

Мэджик Джонсон, несмотря на диагноз, который многие в 1990-е считали приговором, жив и сегодня. СПИД у него не развился. Хотя истории о том, что ему полностью вылечили ВИЧ, не соответствуют действительности.

«Я не вылечен. Я просто принимаю лекарства», – сказал Джонсон в недавнем интервью PBS.

9 февраля 2018 года американский телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что в Сирии под авиаудар международной коалиции под командованием США попали российские наемники ЧВК «Вагнера». Подробнее.

9 февраля 2024 года армия РФ нанесла удар «шахедами» по АЗС и базе хранения горюче-смазочных материалов на проспекте Тракторостроителей в Харькове. Загоревшееся дизельное топливо затопило огненной волной частный сектор на ул. Котельной, поджигая дома. Подробнее.

Церковный праздник 9 февраля

9 февраля чтят память мученика Никифора из Антиохии Сирийской. Подробнее.

Народные приметы

Если 9 февраля погода теплая, следует ожидать холода.

Если деревья в лесу шумят – к потеплению.

Если пошел снег, скоро потеплеет.

Что нельзя делать 9 февраля

Нельзя ругаться.

Нельзя завидовать.

Нельзя лениться.