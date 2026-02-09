Сьогодні 9 лютого 2026: яке свято та день в історії

9 лютого – Міжнародний день стоматолога. У цей день 1992 року повернувся на баскетбольний майданчик Меджик Джонсон – після оголошення, що в нього ВІЧ. У 1942-му нацисти в Києві заарештували групу ОУНівців, серед них поетесу Олену Телігу. У 1923-му сталося повстання засуджених до страти отаманів Холодноярської республіки в Лук’янівській в’язниці. У 1918-му підписали Берестейський (Брест-Литовський) мирний договір, яким європейські країни визнали незалежність УНР. У 1895-му придумали волейбол. У 1893-му відбувся перший у світі сеанс стриптизу. У 1861-му обрали першого та єдиного президента Конфедеративних Штатів Америки. У 1667-му Річ Посполита та Московське царство уклали Андрусівське перемир’я, розділивши Україну.

Свята та пам’ятні дати 9 лютого

9 лютого – Міжнародний день стоматолога.

Другий понеділок лютого – це Міжнародний день боротьби з епілепсією.

Також сьогодні: Міжнародний день піци, День народження волейболу.

9 лютого в історії

9 лютого 1667 року в селі Андрусово (біля Смоленська) Річ Посполита та Московське царство уклали перемир’я, яким завершилася війна між ними них 1654 – 1667 років. Докладніше.

9 лютого 1861 року південні штати США, які проголосили себе Конфедеративними Штатами Америки, обрали свого президента. Ним став Джефферсон Девіс, який сам був не дуже радий такому результату. Докладніше.

9 лютого 1893 року відбувся перший у світі сеанс стриптизу. Докладніше.

9 лютого 1895 року винайшли гру у волейбол. Докладніше.

9 лютого 1918 року підписали Берестейський (Брест-Литовський) мирний договір між Українською Народною Республікою та Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною та Болгарією. Докладніше.

9 лютого 1923 року в Лук’янівській в’язниці в Києві повстали полонені отамани Холодного Яру, яких більшовицька влада засудила до розстрілу. Докладніше.

9 лютого 1942 року в Києві нацисти заарештували членів ОУН (М), у тому числі – поетесу Олену Телігу та її чоловіка. Докладніше.

9 лютого 1992 року жива легенда баскетболу Ірвін “Меджик” Джонсон повернувся в гру після термінового завершення кар’єри та оголошення про свій діагноз – ВІЛ. Цього дня відбувся матч Усіх зірок НБА в Орландо, і вболівальники обрали саме Джонсона захисником команди Західної конференції. А потім зустріли його на стадіоні, аплодуючи стоячи.

<br />

Це була справді знакова подія, яка підтвердила: ставлення суспільства до ВІЛ/СНІДу починає змінюватися. Адже на початку 1990-х була поширена думка, що захворіти можуть лише гомосексуали та наркомани. Саме Джонсон – одружений чоловік, дружина якого саме була вагітна – першим почав успішно боротися з упередженнями та поширювати інформацію про ВІЛ. Про свій діагноз він заявив публічно 7 листопада 1991 року, а водночас – про завершення надзвичайно успішної кар’єри. Але не склав рук. Джонсон приймав єдиний доступний на той час препарат для стримування ВІЛ – азидотимидин (AZT). А також створив власний благодійний фонд для допомоги людям із таким діагнозом та поширення правди про ВІЛ.

“Я буду речником цього вірусу ВІЛ, бо хочу, щоб вони (діти) зрозуміли, що безпечний секс — це правильний шлях. Іноді ми думаємо, що лише геї можуть цим захворіти, зі мною такого не станеться. А я кажу, що це може статися з ким завгодно, навіть зі мною, Меджиком Джонсоном”, – сказав Джонсон приголомшеним журналістам.

“Слова Джонсона не залишилися без уваги. Статистика, опублікована американськими вченими у 2021 році, показала, що прес-конференція 7 листопада 1991 року призвела до того, що значно збільшилася кількість американських чоловіків, які пройшли тестування на ВІЛ. Це особливо стосувалося гетеросексуальних темношкірих та латиноамериканців у містах, де є клуби НБА”, – пише DW.

Повернення Меджика Джонсона у баскетбол було тріумфальним, хоча кілька гравців і висловлювали побоювання щодо участі у матчі з нібито “смертельно небезпечним” колегою. Проте таке ставлення було далеко не у всіх.

“Коли Джонсон вийшов на майданчик в Орландо 9 лютого 1992 року, його зустріли овації вболівальників, а його друг і суперник Ісая Томас поцілував його. Джонсон зіграв загалом 29 хвилин, протягом яких він набрав 25 очок, зробив дев’ять результативних передач і допоміг Заходу перемогти Схід з рахунком 153-113. Після закінчення гри гравці обох команд вийшли на майданчик і обійняли Джонсона, якого також назвали найціннішим гравцем гри”, – пише проєкт History.

На цьому зірка не покинув гру. Він виступав за команду США на олімпійських іграх улітку 1992 року. Цей склад баскетболістів відомий як “Команда мрії” – вони отримали золоті медалі. У двох сезонах (1993-94 та 1995-96 років) Меджік Джонсон знову грав за рідну команду “Лос-Анджелес Лейкерс”. А після завершення кар’єри збудував успішний бізнес.

“Джонсон є успішним інвестором, який вклав свої гроші в нерухомість, кінотеатри і такі компанії, як “EquiTrust” і “Starbucks”. Журнал “Forbes” оцінює поточний статки Джонсона приблизно в 1,2 мільярда доларів (1,14 мільярда євро), – писало видання DW в 2024 році. – Протягом багатьох років його фонд брав участь не лише в проєктах боротьби зі СНІДом, а й в інших організаціях, що підтримують освітні, медичні та соціальні потреби людей в етнічно різноманітних містах”.

Меджік Джонсон, попри діагноз, який багато хто в 1990-ті вважав вироком, живий і сьогодні. СНІД у нього не розвинувся. Хоча історії про те, що йому повністю вилікували ВІЛ, не відповідають дійсності.

“Я не вилікуваний. Я просто приймаю ліки”, – сказав Джонсон у недавньому інтерв’ю PBS.

9 лютого 2018 року американський телеканал CBS із посиланням на джерела в Пентагоні повідомив, що в Сирії під авіаудар міжнародної коаліції під командуванням США потрапили російські найманці ПВК “Вагнера”. Докладніше.

9 лютого 2024 року армія РФ завдала удару “шахедами” по АЗС та базі зберігання пально-мастильних матеріалів на проспекті Тракторобудівників у Харкові. Дизельне пальне, що спалахнуло, затопило вогняною хвилею приватний сектор на вул. Котельній, підпалюючи будинки. У вогні загинула ціла родина – батьки із трьома дітьми – хлопчиками 10 місяців, чотирьох і семи років. Загиблі – прокурорка Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури 35-річна Ольга Путятіна, її 38-річний чоловік Григорій та їхні сини Олексій, Михайло та Павло. Докладніше.

<br />

Церковне свято 9 лютого

9 лютого вшановують пам’ять мученика Никифора з Антіохії Сирійської. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 9 лютого погода тепла, слід очікувати холод.

Якщо дерева в лісі шумлять – до потепління.

Якщо сніг пішов, скоро потеплішає.

Що не можна робити 9 лютого

Не можна лаятись.

Не можна заздрити.

Не можна лінуватися.