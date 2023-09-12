Сьогодні 12 вересня: яке свято та день в історії

12 вересня в Україні – День фахівця радіоелектронної боротьби ЗСУ. Цього дня рік тому Сили оборони повідомили про звільнення всієї півночі Харківщини та вихід на держкордон. У 2008 році в Харкові відбувся перший в Україні та рекордний за кількістю глядачів концерт гурту “Queen”.

Свята та пам’ятні дати 12 вересня

12 вересня – День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних сил України.

Під егідою ООН проходить День співробітництва Південь-Південь.

У світі: Міжнародний день в’язання гачком, Міжнародний день усвідомлення та День відеоігор.

12 вересня в історії

12 вересня 490 року до нашої ери відбулася Марафонська битва – перша переможна для греків у війні з перським військом імперії Ахеменідів. Вона стала однією з найбільших сухопутних битв греко-перських воєн. Однак “прославилася у століттях” битва не цим, а подіями, які, за легендою, сталися після неї, а, за свідченням істориків, взагалі не мали місця. Отже, згідно з легендою, щоб повідомити про перемогу греків, скороход на ім’я Фідіппід (за іншими джерелами — Філіппід) пробіг від Марафона до Афін 42 кілометри, не зупиняючись у дорозі. Прибігши до Афін, він тільки й зміг вигукнути: “Радійте, афіняни, ми перемогли!” – і помер.

Саме цьому спортивному подвигу гінця присвячено таку олімпійську дисципліну, як марафонський біг. Проте як сучасні, так і стародавні історики спростовують легенду. Так, за інформацією Геродота, Фідіппід насправді прямував з Афін до Спарти за підкріпленням (яке відправили, але дісталося воно на полі бою вже після його завершення). Він подолав дистанцію у 230 км менше, ніж за два дні.

12 вересня 1934 року було створено так звану Балтійську Антанту. За ініціативою Литви, пакт про співпрацю підписали три балтійські країни: Латвія, Литва та Естонія. Вони домовилися про спільні дії у зовнішній політиці. Однак, на жаль, навіть спільними зусиллями три країни Балтії не мали можливості дати відсіч загарбницьким планам СРСР та Німеччини, які були надалі закріплені у Пакті Молотова – Ріббентропа. Уже 1940 року ці країни анексував СРСР. Після цього Балтійську Антанту своїми указами анулювали окупаційні уряди.

12 вересня 2008 року в Харкові пройшов перший в Україні концерт гурту “Queen”.

Легендарний рок-гурт разом із солістом Полом Роджерсом виступив на площі Свободи. За різними оцінками концерт відвідало від 300 до 350 тисяч осіб, що стало рекордом відвідуваності концертів групи “Queen”. Кількість людей на концерті вразила навіть досвідченого гітариста “Queen” Браяна Мея. Після концерту він поділився враженнями у своєму блозі: “Понад чверть мільйона прекрасних жителів Харкова зібралися на площі Свободи та запалили! Вони скандували, кричали, сміялися та плакали… Це була зустріч, яку важко собі уявити. Ми були натхненні, вражені й навіть часом занадто емоційні … Це був концерт з купою спонтанних і часом безрозсудних моментів (кілька разів ми навіть спеціально припустилися помилки, щоб всі зрозуміли, що це справжній концерт наживо. Ха-ха!) Я думаю, ми всі відчули, що це була одна з найпам’ятніших ночей у нашому житті! Дякую вам, чудові українці!”

12 вересня 2022 року в Харківській області продовжувався запаморочливий контрнаступ ЗСУ. Протягом дня різні підрозділи Сил оборони повідомляли про вихід на державний кордон України на півночі та північному сході Харківської області. Так, харківські тероборонівці повідомили про звільнення Великих та Малих Проходів, а згодом прикордонники запостили відео з Козачої Лопані.

Одночасно командир ССО “АЗОВ Харків” Анатолій Сидоренко заявив про звільнення всього північного сходу Харківської області – “від селища Веселе до міста Вовчанськ” та вихід Сил оборони на державний кордон.

Церковне свято 12 вересня

За новим церковним календарем, 12 вересня в Україні завершується святкування Різдва Пресвятої Богородиці. Також у цей день вшановують пам’ять священномученика Автонома. Він був єпископом Італії. Під час гонінь на християн імператора Діоклетіана виїхав із країни та оселився у Віфінії. Там він звернув у християнство стільки язичників, що утворилася велика церква, для якої він освятив храм в ім’я Архістратига Михаїла. Проповідував і інших країнах. Дізнавшись про успіхи Автонома, Діоклетіан особисто наказав схопити його. Проте святитель вирушив до Клавдіополя на Чорному морі. Згодом він повернувся до храму Архістратига Михаїла. Якось новонавернені християни зруйнували храм язичників. Язичники вирішили помститися християнам. Вибравши момент, коли святитель Автоном служив божественну літургію, вони напали на храм і після тортур убили святого Автонома. За царювання Костянтина Великого на місці поховання святителя спорудили церкву.

Народні прикмети

Якщо до 12 вересня вже опало листя на дубах і березах, то зима буде теплою, якщо ж листя багато – суворою.

12 вересня обіцяє ще кілька погожих днів.

Якщо уродило багато жолудів, то наступний рік буде врожайним.

Що не можна робити 12 вересня

Не можна займатися важкою роботою та прибирати вдома.

Цього дня заборонено відмовляти в допомозі.