Росіяни атакували газову промисловість на Харківщині – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону уточнив інформацію про нічні та ранкові обстріли Харківської області, а також повідомив ще про один “приліт”, який стався близько десятої ранку 1 лютого.

“Ворог спрямував 17 шахедів, шість ракет по наших об’єктах цивільної інфраструктури. Під ударами була газова промисловість. Крім того, наші цивільні об’єкти. По місту Харкову, Холоногірський район, унаслідок падіння “шахеда” загинула 60-річна жінка. Ще троє людей отримали поранення. Одну жінку з важкими опіками було госпіталізовано. Ще чоловік має середні ушкодження. І одна жінка отримала легкі пошкодження”, – поінформував начальник ХОВА.

Раніше повідомляли про чотирьох постраждалих: за даними прокуратури двох поранено, у двох – гостра реакція на стрес. Також прокурори уточнили вік загиблої – 70 років.

Відео: Національний телемарафон “Єдині новини”

Також Синєгубов повідомив, що близько 10-ї ранку 1 лютого “шахед” вдарив по Донецькій громаді, по селищу Донець.

“Там вибиті вікна в цивільному гуртожитку. Приватні домоволодіння постраждали, зараз там наші працюють всі підрозділи на місцях. Крім того, ми мали удари, так само й обстріли прикордонних населених пунктів по Харківському району“, – уточнив начальник ХОВА.

Він зазначив, що характер ударів по Харківській області останнім часом змінився.

“Спочатку на першому місці були удари керованими авіабомбами. Наразі вони перейшли більш масово на “шахеди” та безпілотники, FPV типу “Молния-1”, “Молния-2”. Наші збройні сили роблять все можливе для того, щоб захистити повітряний простір над Харковом, над Харківською областю“, – запевнив Синєгубов.