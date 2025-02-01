Зеленський про атаку по Україні: вбито шестеро в Харкові, Полтаві, на Сумщині

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для удару по цивільних в Україні вночі з 31 січня на 1 лютого армія РФ застосувала ракети, дрони та авіабомби.

“У Полтаві влучили в житловий будинок, повністю зруйнований під’їзд – десятеро людей поранені, серед них діти. На жаль, убито троє людей. Мої співчуття рідним. На місці працюють усі необхідні служби, рятують, надають необхідну допомогу. Є пошкодження в Запоріжжі, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях. Станом на зараз відомо про шістьох поранених. У Харкові одну людину вбито через атаку ударним дроном. Життя двох людей забрала ця російська атака в Сумській області”, – повідомив президент.

Він опублікував відео з місць “прильотів” у різних регіонах України.

Відео: Володимир Зеленський/Телеграм

Зеленський вкотре закликав партнерів надавати підтримку Україні та разом протидіяти РФ.