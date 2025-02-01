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Зеленский об атаке по Украине: убиты шестеро в Харькове, Полтаве, на Сумщине

Происшествия 10:33   01.02.2025
Оксана Горун
Зеленский об атаке по Украине: убиты шестеро в Харькове, Полтаве, на Сумщине Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для удара по гражданским в Украине ночью с 31 января на 1 февраля армия РФ применила ракеты, дроны и авиабомбы.

«В Полтаве попали в жилой дом, полностью разрушен подъезд – десять человек ранены, среди них дети. К сожалению, убиты три человека. Мои соболезнования родным. На месте работают все необходимые службы, спасают, оказывают необходимую помощь. Имеются повреждения в Запорожье, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях. По состоянию на данный момент известно о шести раненых. В Харькове один человек убит из-за атаки ударным дроном. Жизнь двух человек унесла эта российская атака в Сумской области», — перечислил президент.

Он опубликовал видео с мест «прилетов» в различных регионах Украины.

Видео: Владимир Зеленский/Telegram

Зеленский очередной раз призвал партнеров оказывать поддержку Украине и противодействие РФ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 февраля 2025 в 10:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для удара по гражданским в Украине ночью с 31 января на 1 февраля армия РФ применила ракеты, дроны и авиабомбы".