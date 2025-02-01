Live
  • Сб 01.02.2025
  • Харьков  +4°С
  • USD 41.82
  • EUR 43.51

Россияне атаковали газовую промышленность на Харьковщине — Синегубов

Происшествия 11:50   01.02.2025
Оксана Горун
Россияне атаковали газовую промышленность на Харьковщине — Синегубов Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона уточнил информацию о ночных и утренних обстрелах Харьковской области, а также сообщил еще об одном «прилете», который случился около десяти утра 1 февраля.

«Враг направил 17 «шахедов», шесть ракет по нашим объектам гражданской инфраструктуры. Под ударами находилась фактически газовая промышленность. Кроме того, наши гражданские объекты. По городу Харькову, Холоногорский район, в результате падения «шахеда» погибла 60-летняя женщина. Еще три человека получили ранения. Одна женщина с тяжелыми ожогами была госпитализирована. Еще у мужчины есть средние повреждения. И одна женщина получила легкие повреждения», — проинформировал начальник ХОВА.

Ранее сообщали о четырех пострадавших: по данным прокуратуры двое ранены, у двух — острая реакция на стресс. Также прокуроры уточнили возраст погибшей — 70 лет.

Видео: Национальный телемарафон «Єдині новини»

Также Синегубов сообщил, что около 10 утра 1 февраля «шахед» ударил по Донецкой громаде, по поселку Донец.

«Там выбиты окна в гражданском общежитии. Частные домовладения пострадали, сейчас там наши работают все подразделения на местах. Кроме того, у нас были удары также и обстрелы пограничных населенных пунктов по Харьковскому району», — уточнил начальник ХОВА.

Он отметил, что характер ударов по Харьковской области в последнее время изменился.

Читайте также: Зеленский об атаке по Украине: убиты шестеро в Харькове, Полтаве, на Сумщине

«Изначально первом месте были удары управляемыми авиабомбами. Пока они перешли более массово на «шахеды» и беспилотники, FPV типа «Молния-1», «Молния-2″. Наши вооруженные силы делают все возможное, чтобы защитить воздушное пространство над Харьковом, над Харьковской областью», — заверил Синегубов.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Взрыв раздался в Харькове: погибла женщина, есть раненые (фото, видео)
Взрыв раздался в Харькове: погибла женщина, есть раненые (фото, видео)
01.02.2025, 11:25
Новости Харькова — главное 1 февраля: «прилеты» в Харькове и области, погибшая
Новости Харькова — главное 1 февраля: «прилеты» в Харькове и области, погибшая
01.02.2025, 11:59
Ракетные удары по Харьковщине и «прилет» в Харькове: данные полиции
Ракетные удары по Харьковщине и «прилет» в Харькове: данные полиции
01.02.2025, 08:45
В Полтаве армия РФ ударила по жилой 5-этажке: уже трое погибших (фото, видео)
В Полтаве армия РФ ударила по жилой 5-этажке: уже трое погибших (фото, видео)
01.02.2025, 09:43
Россияне атаковали газовую промышленность на Харьковщине — Синегубов
Россияне атаковали газовую промышленность на Харьковщине — Синегубов
01.02.2025, 11:50
Как место «прилета» в Харькове находят за 15 секунд: Терехов показал видео
Как место «прилета» в Харькове находят за 15 секунд: Терехов показал видео
01.02.2025, 12:29

Новости по теме:

11:59
Новости Харькова — главное 1 февраля: «прилеты» в Харькове и области, погибшая
11:50
Россияне атаковали газовую промышленность на Харьковщине — Синегубов
11:25
Взрыв раздался в Харькове: погибла женщина, есть раненые (фото, видео)
10:33
Зеленский об атаке по Украине: убиты шестеро в Харькове, Полтаве, на Сумщине
09:21
Шесть ракет и 17 БпЛА ударили по Харьковщине: Синегубов о последствиях

Вы читали новость: «Россияне атаковали газовую промышленность на Харьковщине — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 февраля 2025 в 11:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона уточнил информацию о ночных и утренних обстрелах Харьковской области, а также сообщил еще об одном «прилете»".