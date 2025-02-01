Россияне атаковали газовую промышленность на Харьковщине — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона уточнил информацию о ночных и утренних обстрелах Харьковской области, а также сообщил еще об одном «прилете», который случился около десяти утра 1 февраля.
«Враг направил 17 «шахедов», шесть ракет по нашим объектам гражданской инфраструктуры. Под ударами находилась фактически газовая промышленность. Кроме того, наши гражданские объекты. По городу Харькову, Холоногорский район, в результате падения «шахеда» погибла 60-летняя женщина. Еще три человека получили ранения. Одна женщина с тяжелыми ожогами была госпитализирована. Еще у мужчины есть средние повреждения. И одна женщина получила легкие повреждения», — проинформировал начальник ХОВА.
Ранее сообщали о четырех пострадавших: по данным прокуратуры двое ранены, у двух — острая реакция на стресс. Также прокуроры уточнили возраст погибшей — 70 лет.
Видео: Национальный телемарафон «Єдині новини»
Также Синегубов сообщил, что около 10 утра 1 февраля «шахед» ударил по Донецкой громаде, по поселку Донец.
«Там выбиты окна в гражданском общежитии. Частные домовладения пострадали, сейчас там наши работают все подразделения на местах. Кроме того, у нас были удары также и обстрелы пограничных населенных пунктов по Харьковскому району», — уточнил начальник ХОВА.
Он отметил, что характер ударов по Харьковской области в последнее время изменился.
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«Изначально первом месте были удары управляемыми авиабомбами. Пока они перешли более массово на «шахеды» и беспилотники, FPV типа «Молния-1», «Молния-2″. Наши вооруженные силы делают все возможное, чтобы защитить воздушное пространство над Харьковом, над Харьковской областью», — заверил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, погибшая, поранені, ракети, синегубов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2025 в 11:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона уточнил информацию о ночных и утренних обстрелах Харьковской области, а также сообщил еще об одном «прилете»".