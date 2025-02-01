Синєгубов заявив про ворожі удари по двох районах Харківської області
Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 1 лютого поінформував про “прильоти” в Харківському та Берестинському районах.
“Зафіксовано ворожі влучання у Харківському та Берестинському районах. Інформацію щодо руйнувань та постраждалих перевіряють профільні служби“, – написав Синєгубов у телеграмі.
Раніше голова Малоданілівської громади Олександр Гололобов повідомив, що по території громади вдарив безпілотник. На місці виникла пожежа, пошкоджені житлові будинки та лінія електропередач. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Повітряна тривога на Харківщині триває всю ніч. Над регіоном фіксують численні “шахеди”. Також ПС ЗСУ інформували про проліт швидкісних цілей.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2025 в 07:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 1 лютого поінформував про “прильоти” в Харківському та Берестинському районах".