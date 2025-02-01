Синегубов заявил о вражеских ударах по двум районам Харьковской области
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 1 февраля проинформировал о «прилетах» в Харьковском и Берестинском районах.
«Зафиксированы враждебные попадания в Харьковском и Берестинском районах. Информацию о разрушениях и пострадавших проверяют профильные службы», — написал Синегубов в Telegram.
Ранее глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил, что по территории громады ударил беспилотник. На месте возник пожар, повреждены жилые дома и линия электропередач. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Воздушная тревога в Харьковской области продолжается всю ночь. Над регионом фиксируют многочисленные «шахеды». Также ВС ВСУ информировали о пролете скоростных целей.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, прилет, синегубов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2025 в 07:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 1 февраля проинформировал о «прилетах» в Харьковском и Берестинском районах".