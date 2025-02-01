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Синегубов заявил о вражеских ударах по двум районам Харьковской области

Происшествия 07:36   01.02.2025
Оксана Горун
Синегубов заявил о вражеских ударах по двум районам Харьковской области

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 1 февраля проинформировал о «прилетах» в Харьковском и Берестинском районах.

«Зафиксированы враждебные попадания в Харьковском и Берестинском районах. Информацию о разрушениях и пострадавших проверяют профильные службы», — написал Синегубов в Telegram.

Ранее глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил, что по территории громады ударил беспилотник. На месте возник пожар, повреждены жилые дома и линия электропередач. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Воздушная тревога в Харьковской области продолжается всю ночь. Над регионом фиксируют многочисленные «шахеды». Также ВС ВСУ информировали о пролете скоростных целей.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 февраля 2025 в 07:36;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 1 февраля проинформировал о «прилетах» в Харьковском и Берестинском районах".