Синегубов заявил о вражеских ударах по двум районам Харьковской области

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 1 февраля проинформировал о «прилетах» в Харьковском и Берестинском районах.

«Зафиксированы враждебные попадания в Харьковском и Берестинском районах. Информацию о разрушениях и пострадавших проверяют профильные службы», — написал Синегубов в Telegram.

Ранее глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил, что по территории громады ударил беспилотник. На месте возник пожар, повреждены жилые дома и линия электропередач. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Воздушная тревога в Харьковской области продолжается всю ночь. Над регионом фиксируют многочисленные «шахеды». Также ВС ВСУ информировали о пролете скоростных целей.