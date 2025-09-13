Сегодня 13 сентября: какой праздник и день в истории

13 сентября в Украине – День физической культуры и спорта, День украинского кино и День украинского борща. В мире отмечают День Роальда Даля, ведь известный писатель родился в эту дату в 1916 году. А в 1766-м родился Сэмюэл Уилсон – прообраз национального символа США Дяди Сэма. В 1960-м президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал закон об установке памятника Тарасу Шевченко в Вашингтоне. В 1993-м Израиль впервые признал Палестинскую автономию, а Ицхак Рабин и Ясир Арафат пожали руки.

Праздники и памятные даты 13 сентября

13 сентября в Украине – День физической культуры и спорта, День украинского кино и День украинского борща (все три отмечают во вторую субботу сентября).

Также вторая суббота сентября – это день городов Бахмут, Винница, Днепр, Житомир, Луганск, Луцк, Николаев и Каховка.

В мире – День Роальда Даля, Всемирный день предоставления первой медицинской помощи (вторая суббота сентября).

Также сегодня: День осведомленности о врожденных пороках развития домашних животных, День парикмахера, День позитивного мышления, День Дяди Сэма в США, Международный день завещаний.

13 сентября в истории

13 сентября 1766 года родился американский торговец мясом Сэмюэл Уилсон. Во времена Гражданской войны в США он снабжал армию Штатов говядиной. Свои бочки с мясом Уилсон патриотически маркировал буквами «U.S.». Он, конечно, имел в виду «United States» – «Соединенные Штаты». Но военные, получавшие эту провизию, объяснили сокращение по-своему: «Uncle Sam» – «Дядя Сэм». Подробнее.

13 сентября 1916 года родился автор «Чарли и шоколадной фабрики», «Матильды», «Ведьм» и других любимых детских книг — Роальд Даль. Подробнее.

13 сентября 1960 года президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал закон об установлении памятника Тарасу Шевченко в Вашингтоне. Это решение очень обеспокоило советские власти, о чем свидетельствуют документы КГБ, которые рассекретила Служба внешней разведки Украины.

«Как свидетельствуют справки и отчеты кгб, посольство ссср осуществило два обращения Госдепартаменту США относительно строительства памятника, выступление в ООН в соответствующем духе и ряд неофициальных демаршей. В частности, посольство ссср направило ноту протеста «Против выполнения контрреволюционного «гимна Украины» оркестром военных моряков армии США во время закладки памятника Шевченко», — прокомментировали в СВР.

Самый старый из документов о монументе Шевченко в Вашингтоне, который нашелся в архиве КГБ, датирован мартом 1963 года. В нем говорится об учреждении в 1960-м в США Комитета по созданию памятника Шевченко.

«Его возглавили президент Главного совета научных обществ имени Шевченко Роман Смаль-Стоцький, президент Украинской свободной академии наук в США Юрий Шевелев и глава Украинского конгрессового комитета Америки Лев Добрянский. Почетным главой Комитета согласился стать 33-й президент США (1945–1953) Гарри Трумэн. В документе отмечается, что украинская громада добилась от Конгресса США разрешения на строительство памятника на граничащей с респектабельной Массачусетс-авеню площади в Вашингтоне и что это стоило немалых усилий», — пишут в сообщении СВР.

В дальнейшем Сенат США принял резолюцию о почтении памяти Тараса Шевченко, а 13 сентября 1960 года Дуайт Эйзенхауэр подписал ее, предоставив статус закона. Этот документ имеет номер 86-749. В этот же день объявили конкурс на проект монумента. Заложили памятник 21 сентября 1963 года — с этим событием украинскую диаспору в США приветствовал уже следующий президент Джон Кеннеди.

КГБисты, собирая данные обо всех этих событиях, сопровождали свои сообщения комментариями в стиле: «На организованное украинскими буржуазными националистами сборище из Вашингтона и из разных частей страны прибыло около двух тысяч американцев украинского происхождения. В очередной антисоветской демонстрации приняли участие также представители правительства США».

Монументу украинскому поэту в США советские разведчики и спецслужбы уделяли такое значение, что в 1-м управлении КГБ СССР даже завели отдельное информационное дело под названием «О памятнике Т. Г. Шевченко». «В папочку» собирали все возможные сведения: о проходивших мероприятиях, присутствовавших на них, приводили цитаты из речей, реакцию прессы и т.д. По оценке Службы внешней разведки Украины, советские агенты не только были настроены наблюдать за созданием монумента, но «изначально намеревались определенным образом препятствовать, противодействовать и использовать эту ситуацию для дискредитации украинского национально-освободительного движения». В частности, с этой целью КГБисты написали в Комитет по созданию памятника Шевченко частное письмо якобы от украинских писателей (в частности, Максима Рыльского и Николая Бажана), где обращали внимание, что установка памятника Шевченко в США – это, конечно, большое и важное дело, но ее якобы оскверняют «путем разжигания антисоветской пропаганды».

«Сомнения нынешних исследователей в том, что текст «Обращения» непосредственно писали известные украинские культурные, творческие и общественные деятели и реально подписывали его, подтверждаются архивными документами. В них четко отмечается, что это было делом рук кгб усср», — отметили в СВР.

Помимо сочинения писем в Вашингтон, были и другие происки. К примеру, под руководством КГБ создали и распространили за границей немалым тиражом брошюру «Народу сын – народам брат». В ней советские пропагандисты, как они считали, разоблачали «фальсификацию творчества Т. Г. Шевченко украинскими националистами». А именно пытались убедить читателей, что Тарас Шевченко, коротко формулируя, любил Россию и был едва ли не коммунистом.

Несмотря на всю устроенную КГБ суету вокруг монумента, его все же открыли. Да еще и с надписью, подтверждающей фиаско бурной советской деятельности: «Этот монумент Тарасу Шевченко, украинскому поэту ХІХ века и борцу за независимость Украины и за свободу всего человечества, который под иностранной российской империалистической тиранией и колониальным правлением обращался к Вашингтону с его «новым и праведным законом», был открыт 27 июня 1964 года». На открытие памятника собрались тысячи людей с сине-желтыми флагами, в вышиванках и пели «контрреволюционный» гимн Украины.

13 сентября 1993 года на лужайке возле Белого дома состоялось историческое рукопожатие между премьер-министром Израиля Ицхаком Рабином и председателем Организации освобождения Палестины Ясиром Арафатом. Подробнее.

Церковный праздник 13 сентября

13 сентября – предпраздник Воздвижения честного Креста Господня. Чтят память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме и память священномученика Корнилия, сотника. Подробнее.

Народные приметы

Если грачи уже улетели, то зима будет ранней.

Дождь 13 сентября будет последним в году, больше не будет дождей. Но если он прошел в этот день, то урожай будет хорошим.

Что нельзя делать 13 сентября

Нельзя убирать дома.

Не стоит в этот день жениться или свататься, иначе брак будет неудачным.