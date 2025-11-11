Сегодня 11 ноября 2025: какой праздник и день в истории

11 ноября 2022 года ВСУ освободили Херсон. Сегодня – Международный день энергосбережения и День памяти погибших в Первой мировой войне. В 1920-м в Париже и Лондоне похоронили неизвестных воинов, чтобы почтить память всех погибших во времена Первой мировой. В 1918-м подписали Компьенское перемирие – Германия капитулировала, а в Польше власть передали Юзефу Пилсудскому. В 1880-м началась акция, благодаря которой возникло слово «бойкот». В 1843-м Ганс Христиан Андерсен впервые опубликовал сказку «Гадкий утенок». В 1417-м завершился период, когда католической церковью руководили сразу несколько пап римских.

Праздники и памятные даты 11 ноября

11 ноября – Международный день энергосбережения, День памяти погибших в Первой мировой войне.

В мире также: День холостяка, Всемирный день оригами и Всемирный день шопинга.

<br />

11 ноября в истории

11 ноября 1417 года завершился церковный собор в Констанце, длившийся три года. Так долго совещаться церковным деятелям пришлось из-за действительно критической ситуации – наличия нескольких «пап римских» одновременно. Подробнее.

11 ноября 1843 года Ганс Христиан Андерсен впервые опубликовал сказку «Гадкий утенок». Подробнее.

11 ноября 1880 года началась акция, которая ввела в словари по всему миру слово «бойкот». Подробнее.

11 ноября 1918 года подписали Компьенское перемирие между Антантой и Германской империей. Подробнее.

11 ноября 1918 года – день восстановления независимости Польши. Подробнее.

11 ноября 1920 года во Франции и Великобритании одновременно похоронили в знаковых местах двух неизвестных солдат, погибших во время Первой мировой войны. Это стало символическим чествованием всех военных, отдавших свои жизни. Во Франции неизвестного солдата своей армии похоронили под сводами Триумфальной арки в Париже. Британского неизвестного воина – в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, где упокоился целый ряд британских монархов, членов королевских семей и выдающихся личностей.

«Идея такого захоронения, кажется, впервые возникла у капеллана на фронте, преподобного Дэвида Рейлтона (1884–1955), когда он в 1916 году заметил на заднем дворе в Армантьере могилу с грубым крестом, на котором карандашом были написаны слова «Неизвестный британский солдат». В августе 1920 года он написал декану Вестминстера Герберту Райлу, благодаря чьим усилиям этот мемориал был воплощен в жизнь, — пишет официальный сайт Вестминстерского аббатства. — Тело было выбрано из неизвестных британских военнослужащих, эксгумированных в четырех районах боевых действий: Эна, Соммы, Арраса и Ипра (некоторые источники сообщают о шести телах, но подтвержденные данные – о четырех). Останки доставили в часовню в Сен-Поле в ночь на 7 ноября 1920 года. Генерал-майор, командовавший войсками во Франции и Фландрии, бригадный генерал Л. Дж. Уайатт вместе с полковником Хэллом сами вошли в часовню, где тела на носилках были накрыты флагами Союза. Они не имели представления, из какого района были тела. Генерал Уайатт выбрал одно тело, и два офицера положили его в простой гроб и запечатали. Остальные три тела были перезахоронены… Тело Неизвестного воина может быть из любой из трех служб: армии, флота или воздушных сил, а также любой части Британских островов, доминионов или колоний, и представляет всех погибших, не имеющих другого мемориала или известной могилы».

Почти аналогичным образом выбирали тело для погребения во Франции. В восьми регионах страны, где происходили самые смертоносные бои Первой мировой войны, эксгумировали тела неизвестных во французской форме. 8 ноября 1920 года восемь дубовых гробов внесли в цитадель Вердена. Там их могли почтить тысячи посетителей. А 10 ноября молодого солдата Огюста Тэна, отец которого пропал без вести, попросили возложить букет белых и красных гвоздик на один из гробов. Тот, который он выбрал, и похоронили в Париже. Сам Тэн объяснил позже свой выбор так: «Мне пришла в голову простая логика. Я отношусь к 6-му корпусу. Добавление номеров моего полка, 132-го, равнялось числу 6. Я решил: это будет шестой гроб».

Англоязычная Википедия отмечает, что обе могилы, в Париже и Лондоне, являются первыми примерами могилы Неизвестного солдата и первыми чтят неизвестных погибших в Первой мировой войне.

11 ноября 2022 года Вооруженные силы Украины зашли в Херсон. Подробнее.

11 ноября 2022 года в харьковский экопарк вернулись первые животные.

Церковный праздник 11 ноября

11 ноября чтят память великомученика Мины. Подробнее.

Народные приметы 11 ноября

Если вороны раскаркались, будет похолодание.

Если в этот день идет дождь, то через 10 дней будет потепление.

Если облака низкие, то будет мороз.

Что нельзя делать 11 ноября

Нельзя оскорблять животных.

Нельзя переедать и долго спать.