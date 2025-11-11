Сьогодні 11 листопада 2025: яке свято та день в історії

11 листопада 2022 року ЗСУ звільнили Херсон. Сьогодні – Міжнародний день енергоощадження та День пам’яті загиблих у Першій світовій війні. У 1920-му в Парижі та Лондоні поховали невідомих воїнів у пам’ять усіх, хто загинув в часи Першої світової. У 1918-му підписали Комп’єнське перемир’я – Німеччина капітулювала, а в Польщі владу передали Юзефу Пілсудському. У 1880-му розпочалася акція, завдяки якій виникло слово “бойкот”. У 1843-му Ганс Крістіан Андерсен вперше опублікував казку “Гидке каченя”. У 1417-му завершився період, коли католицькою церквою керували одразу кілька пап римських.

Свята та пам’ятні дати 11 листопада

11 листопада – Міжнародний день енергоощадження, День пам’яті загиблих у Першій світовій війні.

У світі також: День холостяка, Всесвітній день оригамі та Всесвітній день шопінгу.

<br />

11 листопада в історії

11 листопада 1417 року завершився церковний собор у Констанці, який тривав три роки. Так довго радитися церковним діячам довелося через справді критичну ситуацію – наявність кількох “пап римських” одночасно. Докладніше.

11 листопада 1843 року Ганс Крістіан Андерсен вперше опублікував казку “Гидке каченя”. Докладніше.

11 листопада 1880 року розпочалася акція, яка ввела у словники по всьому світу слово “бойкот”. Докладніше.

11 листопада 1918 року підписали Комп’єнське перемир’я між Антантою та Німецькою імперією. Докладніше.

11 листопада 1918 року – день відновлення незалежності Польщі. Докладніше.

11 листопада 1920 року у Франції та Великій Британії одночасно поховали у знакових місцях двох невідомих солдатів, які загинули під час Першої світової війни. Це стало символічним вшануванням усіх військових, які віддали своє життя. У Франції невідомого солдата своєї армії поховали під склепінням Тріумфальної арки в Парижі. Британського невідомого воїна – у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, де упокоїлася ціла низка британських монархів, членів королівських сімей та видатних особистостей.

“Ідея такого поховання, здається, вперше виникла у капелана на фронті, преподобного Девіда Рейлтона (1884-1955), коли він у 1916 році помітив на задньому дворі в Армантьєрі могилу з грубим хрестом, на якому олівцем були написані слова “Невідомий британський солдат”. У серпні 1920 року він написав декану Вестмінстера Герберту Райлу, завдяки чиїм зусиллям цей меморіал було втілено в життя, – пише офіційний сайт Вестмінстерського абатства. – Тіло було обрано з невідомих британських військовослужбовців, ексгумованих з чотирьох районів бойових дій: Ену, Сомми, Арраса та Іпра (деякі джерела повідомляють про шість тіл, але підтверджені дані – про чотири). Останки були доставлені до каплиці в Сен-Полі в ніч на 7 листопада 1920 року. Генерал-майор, що командував військами у Франції та Фландрії, бригадний генерал Л. Дж. Ваятт разом з полковником Геллом самі зайшли до каплиці, де тіла на ношах були накриті прапорами Союзу. Вони не мали уявлення, з якого району були тіла. Генерал Ваятт вибрав одне тіло, і два офіцери поклали його в просту труну та запечатали. Інші три тіла були перепоховані… Тіло Невідомого воїна може бути з будь-якої з трьох служб: армії, флоту чи повітряних сил, а також з будь-якої частини Британських островів, домініонів чи колоній, і представляє всіх загиблих, які не мають іншого меморіалу чи відомої могили”.

Майже аналогічно вибирали тіло для поховання у Франції. У восьми регіонах країни, де відбувалися смертоносні бої Першої світової війни, ексгумували тіла невідомих у французькій формі. 8 листопада 1920 року вісім дубових трун внесли до цитаделі Вердена. Там їх могли вшанувати тисячі відвідувачів. А 10 листопада молодого солдата Огюста Тена, батько якого зник безвісти, попросили покласти букет білих і червоних гвоздик на одну з трун. Ту, яку він обрав, і поховали в Парижі. Сам Тен пояснив пізніше свій вибір так: “Мені спала на думку проста логіка. Я належу до 6-го корпусу. Додавання номерів мого полку, 132-го, дорівнювало числу 6. Я вирішив: це буде шоста труна”.

Англомовна Вікіпедія зазначає, що обидві могили, в Парижі та Лондоні, є першими прикладами могили Невідомого солдата і першими вшановують невідомих загиблих у Першій світовій війні.

11 листопада 2022 року Збройні сили України зайшли до Херсона. Докладніше.

11 листопада 2022 року до харківського екопарку повернулися перші тварини.

Церковне свято 11 листопада

11 листопада вшановують пам’ять великомученика Мини. Докладніше.

Народні прикмети 11 листопада

Якщо ворони розкаркалися, буде похолодання.

Якщо в цей день іде дощ, то через 10 днів буде потепління.

Якщо хмари низькі, буде мороз.

Що не можна робити 11 листопада

Не можна ображати тварин.

Не можна переїдати та довго спати.