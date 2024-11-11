Сьогодні 11 листопада: яке свято та день в історії

11 листопада 2022 року ЗСУ звільнили Херсон. Того ж дня у харківський екопарк повернули перших тварин. У 1918-му підписали Комп’єнське перемир’я, яке завершило Першу світову війну, а в Польщі владу передали Юзефу Пілсудському. У 1880-му розпочалася акція, завдяки якій виникло слово “бойкот”. У 1843-му Ганса Крістіан Андерсен вперше опублікував казку “Гидке каченя”. У 1417-му завершився період, коли католицькою церквою керували одразу кілька пап римських.

Свята та пам’ятні дати 11 листопада

11 листопада – День пам’яті загиблих у Першій світовій війні, День пам’яті тварин – жертв війни, Міжнародний день енергоощадження.

У світі також: Всесвітній день оригамі, Всесвітній день шопінгу, День холостяка.

11 листопада в історії

11 листопада 1417 року завершився церковний собор у Констанці, який тривав три роки. Так довго радитися церковним діячам довелося через справді критичну ситуацію – наявність кількох “пап римських” одночасно. Докладніше.

11 листопада 1843 року Ганс Крістіан Андерсен вперше опублікував казку “Гидке каченя”.

Вона вийшла у складі збірки, що містила ще кілька казок цього автора, які раніше вже друкувалися. Казку вважають знаковою для письменника. Сам Андерсен, коли його якось запитали, чи він колись напише автобіографію, відповів, що вже зробив це в цій казці. Звісно, численні критики та дослідники творчості Андерсена надалі висловлювали різні версії того, що ж саме в ній автобіографічного. Найпоширенішу версію висловила британська журналістка Енн Чізхолм: “Сам Андерсен був високим, потворним хлопчиком із великим носом і великими ногами, його жорстоко дражнили й знущалися інші діти, а коли виріс, мав прекрасний співочий голос і пристрасть до театру”. Але це не єдине спільне, що було в казкаря з “гидким каченям”, яке стало прекрасним лебедем. Андерсен походив із родини бідного шевця, але протягом життя здобув значне багатство та часто спілкувався з королівськими особами. Ще одна паралель – як від знущання з творів Андерсена критики поступово перейшли до його прославлення. Зараз письменника в рідній Данії визнають національним надбанням. Нарешті, є й ще більш оригінальна версія (нічим не підтверджена): що Андерсен був позашлюбним сином принца Крістіана Фредеріка (пізніше короля Данії Крістіана VIII) й дізнався про це ще до написання “Гидкого каченяти”. Тож лебідь – це метафора не тільки внутрішньої краси, але й королівського походження. Цікаво, що “Гидке каченя” — одна з рідкісних казок Андерсена зі щасливим кінцем.

11 листопада 1880 року розпочалася акція, яка ввела у словники по всьому світу слово “бойкот”. Докладніше.

11 листопада 1918 року підписали Комп’єнське перемир’я між Антантою та Німецькою імперією. Докладніше.

11 листопада 1918 року – день відновлення незалежності Польщі. Докладніше.

11 листопада 2022 року Збройні сили України зайшли до Херсона. Докладніше.

11 листопада 2022 року до харківського екопарку повернулися перші тварини.

Церковне свято 11 листопада

11 листопада вшановують пам’ять великомученика Мини. Він був воїном родом із Єгипту. Служив за часів царювання імператорів Діоклетіана і Максиміана, й став жертвою гонінь, які ті влаштували проти християн. Коли гоніння розпочалися, Мина не захотів брати в них участь, адже сам був християнином. Покинувши службу, він пішов у гори, де жив у пості та молитві. А одного разу прийшов у місто, де раніше служив. У цей день було язичницьке свято. І Мина звернувся до язичників із проповіддю віри в Христа. Його схопили та відвели на суд, де Мина визнав себе християнином і заявив, що прийшов у місто, аби викрити оманливість вірувань місцевих жителів. Він відмовився принести жертву язичницьким богам. За це його піддали тортурам та обезголовили. Тіло святого мученика спалили. Християни вночі зібрали в погаслому вогнищі вцілілі останки мученика, їх згодом поклали в храмі його імені, який побудували після завершення гонінь.

Народні прикмети 11 листопада

Якщо ворони розкаркалися, буде похолодання.

Якщо в цей день іде дощ, то через 10 днів буде потепління.

Якщо хмари низькі, буде мороз.

Що не можна робити 11 листопада

Не можна ображати тварин.

Не можна переїдати та довго спати.