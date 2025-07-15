Live
  • Вт 15.07.2025
  • Харків  +27°С
  • USD 41.84
  • EUR 48.9

Сиділа біля тіла мами: як у Златополі врятували дитину перед повторним ударом

Події 19:25   15.07.2025
Олена Нагорна
Сиділа біля тіла мами: як у Златополі врятували дитину перед повторним ударом Фото: Сергій Болвінов/фейсбук

13-річну дівчинку, яка вдень 14 липня потрапила під атаку БпЛА на місто Златопіль, дивом вдалося врятувати. Її мати загинула, розповів начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Він наголосив, що росіяни знову вдалися до тактики повторних ударів. Перший БпЛА, який зруйнував котельню, вбив жінку. Коли поліція прибула на місце, біля її тіла сиділа 13-річна донька. Вона також отримала поранення від уламків скла та обшивки будівлі.

“У якийсь момент помічник слідчого з групи, що прибула на місце, почув наближення другого безпілотника. Він одразу кинувся до дитини, схопив її та встиг застрибнути в яр, накривши дівчинку собою. Потім на власній машині доправив її до лікарні. На щастя, серйозних поранень вона не зазнала. Згодом дівчинку забрали до себе старші дорослі сестри. Цей рішучий вчинок зробив старший сержант Іван Лавринчук. Він працює в ОВС уже сім років. Після обстрілу та евакуації пораненої дитини, він повернувся на місце події — фіксувати наслідки ворожої атаки та збирати докази”, –  розповів Болвінов.

Як повідомлялося, о 12:00 14 липня два БпЛА «Герань-2» вдарили по місту Златопіль – по приватному сектору та котельні. Загинула жінка 57 років. Ще десять людей отримали поранення та травми, серед них 13-річна дівчинка.

Читайте також: Окупанти обстріляли храм на Харківщині, за добу дев’ять поранених – Синєгубов

Автор: Олена Нагорна
Популярно
«Фостер – космонавт»: архітекторка Ольга Клейтман – про майбутнє Харкова 📹
«Фостер – космонавт»: архітекторка Ольга Клейтман – про майбутнє Харкова 📹
15.07.2025, 20:10
Сиділа біля тіла мами: як у Златополі врятували дитину перед повторним ударом
Сиділа біля тіла мами: як у Златополі врятували дитину перед повторним ударом
15.07.2025, 19:25
РФ втратила за добу понад 80 військових, скільки техніки – ОТУВ «Харків
РФ втратила за добу понад 80 військових, скільки техніки – ОТУВ «Харків
15.07.2025, 12:35
Пережила навіть ураган у Харкові: комунальники створили нову зону в етностилі
Пережила навіть ураган у Харкові: комунальники створили нову зону в етностилі
15.07.2025, 11:50
Два медзаклади на Харківщині стали доступнішими для людей з інвалідністю
Два медзаклади на Харківщині стали доступнішими для людей з інвалідністю
15.07.2025, 18:40
Через суботній буревій у Харкові 16 липня ще не ходитиме трамвай
Через суботній буревій у Харкові 16 липня ще не ходитиме трамвай
15.07.2025, 19:01

Новини за темою:

15:34
«Проходять Харків і різко повертаються». Як тепер РФ атакує «шахедами»
17:48
Трамвайні колії та зупинку в Харкові пошкодив FPV-дрон – прокуратура (відео)
17:21
Синєгубов: скільки ракет, КАБів і БпЛА вдарили по Харківщині за тиждень
16:12
Росіяни пошкодили у місті Златопіль на Харківщині котельню (фото, відео)
12:53
Златопіль на Харківщині атакували БпЛА: загибла, серед постраждалих – дитина

Ви читали новину: «Сиділа біля тіла мами: як у Златополі врятували дитину перед повторним ударом»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2025 в 19:25;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "13-річну дівчинку, яка вдень 14 липня потрапила під атаку БпЛА на місто Златопіль, дивом вдалося врятувати. Її мати загинула.".