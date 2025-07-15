Сиділа біля тіла мами: як у Златополі врятували дитину перед повторним ударом
13-річну дівчинку, яка вдень 14 липня потрапила під атаку БпЛА на місто Златопіль, дивом вдалося врятувати. Її мати загинула, розповів начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
Він наголосив, що росіяни знову вдалися до тактики повторних ударів. Перший БпЛА, який зруйнував котельню, вбив жінку. Коли поліція прибула на місце, біля її тіла сиділа 13-річна донька. Вона також отримала поранення від уламків скла та обшивки будівлі.
“У якийсь момент помічник слідчого з групи, що прибула на місце, почув наближення другого безпілотника. Він одразу кинувся до дитини, схопив її та встиг застрибнути в яр, накривши дівчинку собою. Потім на власній машині доправив її до лікарні. На щастя, серйозних поранень вона не зазнала. Згодом дівчинку забрали до себе старші дорослі сестри. Цей рішучий вчинок зробив старший сержант Іван Лавринчук. Він працює в ОВС уже сім років. Після обстрілу та евакуації пораненої дитини, він повернувся на місце події — фіксувати наслідки ворожої атаки та збирати докази”, – розповів Болвінов.
Як повідомлялося, о 12:00 14 липня два БпЛА «Герань-2» вдарили по місту Златопіль – по приватному сектору та котельні. Загинула жінка 57 років. Ще десять людей отримали поранення та травми, серед них 13-річна дівчинка.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: атака БпЛА, златополь, новини Харкова, обстріл, Сергей Болвинов;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2025 в 19:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "13-річну дівчинку, яка вдень 14 липня потрапила під атаку БпЛА на місто Златопіль, дивом вдалося врятувати. Її мати загинула.".