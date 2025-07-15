Сидела у тела матери: как в Златополе спасли девочку перед повторным ударом

13-летнюю девочку, которая днем 14 июля попала под атаку БпЛА на город Златополь, чудом удалось спасти. Ее мать погибла, рассказал начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Он подчеркнул, что россияне снова прибегли к тактике повторных ударов. Первый БпЛА, который разрушил котельную, убил женщину. Когда полиция прибыла на место, возле ее тела сидела 13-летняя дочь. Она также получила ранения от осколков стекла и обшивки здания.

«В какой-то момент помощник следователя из группы, прибывшей на место, услышал приближение второго беспилотника. Он сразу бросился к ребенку, схватил его и успел запрыгнуть в овраг, накрыв девочку собой. Затем на собственной машине доставил ее в больницу. К счастью, серьезных ранений она не получила. Впоследствии девочку забрали к себе старшие сестры. Этот решительный поступок совершил старший сержант Иван Лавринчук. Он работает в ОВД уже семь лет. После обстрела и эвакуации раненого ребенка он вернулся на место происшествия — фиксировать последствия вражеской атаки и собирать доказательства», — рассказал Болвинов.

Как сообщалось, в 12:00 14 июля два БпЛА «Герань-2» ударили по городу Златополь — по частному сектору и котельной. От удара погибла женщина 57 лет. Еще десять человек получили ранения и травмы, среди них 13-летняя девочка.