Сидела у тела матери: как в Златополе спасли девочку перед повторным ударом
13-летнюю девочку, которая днем 14 июля попала под атаку БпЛА на город Златополь, чудом удалось спасти. Ее мать погибла, рассказал начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
Он подчеркнул, что россияне снова прибегли к тактике повторных ударов. Первый БпЛА, который разрушил котельную, убил женщину. Когда полиция прибыла на место, возле ее тела сидела 13-летняя дочь. Она также получила ранения от осколков стекла и обшивки здания.
«В какой-то момент помощник следователя из группы, прибывшей на место, услышал приближение второго беспилотника. Он сразу бросился к ребенку, схватил его и успел запрыгнуть в овраг, накрыв девочку собой. Затем на собственной машине доставил ее в больницу. К счастью, серьезных ранений она не получила. Впоследствии девочку забрали к себе старшие сестры. Этот решительный поступок совершил старший сержант Иван Лавринчук. Он работает в ОВД уже семь лет. После обстрела и эвакуации раненого ребенка он вернулся на место происшествия — фиксировать последствия вражеской атаки и собирать доказательства», — рассказал Болвинов.
Как сообщалось, в 12:00 14 июля два БпЛА «Герань-2» ударили по городу Златополь — по частному сектору и котельной. От удара погибла женщина 57 лет. Еще десять человек получили ранения и травмы, среди них 13-летняя девочка.
Читайте также: Оккупанты обстреляли храм на Харьковщине, за сутки девять раненых – Синегубов
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, златополь, новости Харькова, обстрел, Сергей Болвинов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сидела у тела матери: как в Златополе спасли девочку перед повторным ударом»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 июля 2025 в 19:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13-летнюю девочку, которая днем 14 июля попала под атаку БпЛА на город Златополь, чудом удалось спасти. Ее мать погибла.".