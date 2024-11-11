Сегодня 11 ноября: какой праздник и день в истории

11 ноября 2022 года ВСУ освободили Херсон. В тот же день в харьковский экопарк вернули первых животных. В 1918-м подписали Компьенское перемирие, завершившее Первую мировую войну, а в Польше власть передали Юзефу Пилсудскому. В 1880-м началась акция, благодаря которой возникло слово «бойкот». В 1843-м Ганс Христиан Андерсен опубликовал впервые сказку «Гадкий утенок». В 1417-м завершился период, когда католической церковью руководили сразу несколько пап римских.

Праздники и памятные даты 11 ноября

11 ноября – День памяти погибших в Первой мировой войне, День памяти животных – жертв войны, Международный день энергосбережения.

В мире также: Всемирный день оригами, Всемирный день шопинга, День холостяка.

11 ноября в истории

11 ноября 1417 года завершился церковный собор в Констанце, длившийся три года. Так долго совещаться церковным деятелям пришлось из-за действительно критической ситуации – наличия нескольких «пап римских» одновременно. Подробнее.

11 ноября 1843 года Ганс Христиан Андерсен впервые опубликовал сказку «Гадкий утенок».

Она вышла в составе сборника, содержавшего еще несколько произведений этого автора. Сказку считают знаковой для писателя. Сам Андерсен, когда его как-то спросили, напишет ли он когда-нибудь автобиографию, ответил, что уже сделал это — в этой сказке. Конечно, многочисленные критики и исследователи творчества Андерсена в дальнейшем высказывали разные версии того, что же именно в ней автобиографическое. Самую распространенную версию высказала британская журналистка Энн Чизхолм: «Сам Андерсен был высоким, уродливым мальчиком с большим носом и большими ногами, его жестоко дразнили и издевались другие дети, а когда вырос, имел прекрасный певческий голос и страсть к театру». Но это не единственное общее, что было у сказочника с «гадким утенком», который стал прекрасным лебедем. Андерсен происходил из семьи бедного сапожника, но в течение жизни получил значительное богатство и часто общался с королевскими лицами. Еще одна параллель – как от издевательства над произведениями Андерсена критики постепенно перешли к его прославлению. Сейчас писателя в родной Дании признают национальным достоянием. Наконец, есть и еще более оригинальная версия (ничем не подтвержденная): что Андерсен был внебрачным сыном принца Кристиана (Христиана) Фредерика (позже короля Дании Кристиана VIII) и узнал об этом еще до написания «Гадкого утенка». Так что лебедь – это метафора не только внутренней красоты, но и королевского происхождения. Интересно, что «Гадкий утенок» — одна из редких сказок Андерсена со счастливым концом.

11 ноября 1880 года началась акция, которая ввела в словари по всему миру слово «бойкот». Подробнее.

11 ноября 1918 года подписали Компьенское перемирие между Антантой и Германской империей. Подробнее.

11 ноября 1918 года – день восстановления независимости Польши. Подробнее.

11 ноября 2022 года Вооруженные силы Украины зашли в Херсон. Подробнее.

11 ноября 2022 года в харьковский экопарк вернулись первые животные.

Церковный праздник 11 ноября

11 ноября чтят память великомученика Мины. Он был воином родом из Египта. Служил во времена царствования императоров Диоклетиана и Максимиана и стал жертвой гонений, которые те устроили против христиан. Когда гонения начались, Мина не захотел в них участвовать, ведь сам был христианином. Покинув службу, он пошел в горы, где жил в посте и молитве. А однажды пришел в город, где раньше служил. В этот день был языческий праздник. И Мина обратился к язычникам с проповедью веры в Христа. Его схватили и отвели на суд, где Мина признал себя христианином и заявил, что пришел в город, чтобы разоблачить обманчивость верований местных жителей. Он отказался принести жертву языческим богам. За это его подвергли пыткам и обезглавили. Тело святого мученика сожгли. Христиане ночью собрали в потухшем костре уцелевшие останки мученика, их впоследствии положили в храме его имени, который построили после завершения гонений.

Народные приметы 11 ноября

Если вороны раскаркались, будет похолодание.

Если в этот день идет дождь, то через 10 дней будет потепление.

Если облака низкие, то будет мороз.

Что нельзя делать 11 ноября

Нельзя оскорблять животных.

Нельзя переедать и долго спать.