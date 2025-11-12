Live

Сьогодні 12 листопада 2025: який день в історії

Календар 06:00   12.11.2025
Оксана Горун
12 листопада 2024 року по Харкову вперше завдали ударів російськими БпЛА “Молния”. У 1992-му з грошового обороту в Україні остаточно прибрали рубль. У 1967-му відбувся Перший Світовий конгрес вільних українців. У 1918-му Австрію проголосили республікою. У 1912-му пошуковики виявили останню стоянку полярників загиблої експедиції Роберта Скотта. У 1902-му Енріко Карузо записав платівку, яка першою у світі продалася тиражем понад 1 млн екземплярів. У 1717-му Йоганн Бесслер продемонстрував “вічний двигун”.

Свята та пам’ятні дати 12 листопада

12 листопада у світі – Міжнародний день ергономіки, Всесвітній день боротьби із пневмонією.

Також сьогодні: Всесвітній день балету (його проголосили організатори заходів після річної перерви у 2024-му), Міжнародний день патології.

12 листопада в історії

12 листопада 1717 року винахідник і алхімік (а найімовірніше – успішний містифікатор) Йоганн Бесслер продемонстрував ландграфу Карлу Гессен-Кассельському “вічний двигун” власної конструкції. Докладніше.

12 листопада 1902 року оперний співак Енріко Карузо записав платівку, яка першою у світі “розійшлася” тиражем понад 1 мільйон екземплярів. Це був запис “Vesti la giubba”. Докладніше.

12 листопада 1912 року пошукова група, яка вирушила з’ясувати долю експедиції Роберта Скотта, виявила останню стоянку дослідників Антарктиди та їхні замерзлі тіла. Докладніше.

Роберт Скотт та його полярники перед загибеллю
Останнє фото експедиції Роберта Скотта, 18 січня 1912 року. Фото: Henry Bowers

12 листопада 1918 року  Австрію проголосили республікою. Докладніше.

12 листопада 1967 року  у Нью-Йорку відбувся Перший Світовий конгрес вільних українців. Докладніше.

12 листопада 1992 року в грошовому обігу України припинено функціонування радянського рубля. Докладніше.

12 листопада 2024 року по Харкову вперше завдали ударів російськими БпЛА “Молния”. Тоді це були “молния-1”. “Прильоти” зафіксували в Салтівському та Слобідському районах. У Салтівському поранення отримала 55-річна жінка, а 50-річна мала гостру реакцію на стрес. У Слобідському районі внаслідок удару по 11-поверхівці постраждала 70-річна жінка.

“Він виготовлений з фанери, пластику і розміром є чимось середнім між великим дроном і “шахедом”. Він має дальність близько 40 км від запуску, може нести озброєння різного типу масою приблизно 3-5 кг”, – описував нову ворожу зброю тоді спікер обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

За рік, що минув, “молнии” модифікували. Зараз вони можуть не тільки нести більше навантаження, а й служать “матками” для FPV-дронів. При цьому до Харкова такі безпілотники зараз все ж таки долітають нечасто – більшість збивають захисники.

Церковне свято 12 листопада

12 листопада вшановують пам’ять святителя Йоана Милостивого, патріарха Олександрійського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо синичка підлітає до вікна і сідає на підвіконня, то скоро випаде сніг.

Якщо синиці пищать зранку – вдарить мороз.

Що не можна робити 12 листопада

Не можна думати про погане.

Не можна сваритися.

Автор: Оксана Горун
