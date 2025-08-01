Live
  • Пт 01.08.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.71
  • EUR 47.75

Женщина спасла лебедя, прыгнув в водоем в Центральном парке Харькова

Общество 15:37   01.08.2025
Оксана Горун
Женщина спасла лебедя, прыгнув в водоем в Центральном парке Харькова Фото: Игорь Терехов/Telegram и Telegram-канал «Харків 1654»

В Харькове лебедь застрял между бревнами облицовки водоема в Центральном парке. Подобное случилось впервые, отметил мэр города. На помощь птице пришла молодая мама Кристина Паша.

«Хрупкая молодая девушка не смогла пройти мимо и без колебаний прыгнула в водоем в Центральном парке, чтобы спасти лебедя, шея которого застряла между бревнами. Кстати, подобный случай с птицами на этой локации произошел впервые. К счастью, все кончилось хорошо. И так – во время, когда вокруг война, тревоги и ежедневные вызовы, именно такие искренние и отважные поступки возвращают веру в человечность и вдохновляют каждого из нас не оставаться равнодушными, когда рядом есть те, кому нужна наша помощь», — написал мэр Харькова Игорь Терехов и запостил фото с Кристиной и ее дочкой.

Ранее харьковские Telegram-каналы публиковали фото и подробности операции по спасению, которую Кристина реализовала в городском водоеме.

Читайте также: Альпийские и морские птицы живут в Харькове: кто еще «заселяется»

«Мне не безразлично. Это животное, живущее в моем городе. Это живое существо. Я не могу смотреть, когда кому-то плохо. Не могу просто смотреть на это. Потому я так отреагировала. Когда я плыла, единственное о чем думала: чтобы еще был жив», – сказала Кристина, передает Суспільне.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное за 1 августа: обнаружили катакомбы в центре
Новости Харькова — главное за 1 августа: обнаружили катакомбы в центре
01.08.2025, 15:54
Терехов предлагает работу в Харькове: рассказал, сколько экономят на проезде📹
Терехов предлагает работу в Харькове: рассказал, сколько экономят на проезде📹
01.08.2025, 12:55
Женщина спасла лебедя, прыгнув в водоем в Центральном парке Харькова
Женщина спасла лебедя, прыгнув в водоем в Центральном парке Харькова
01.08.2025, 15:37
Что за катакомбы нашли в центре Харькова: версии Терехова (видео)
Что за катакомбы нашли в центре Харькова: версии Терехова (видео)
01.08.2025, 13:23
Пауки-птицееды и змеи: в Харькове квартиру превратили в террариум (фото)
Пауки-птицееды и змеи: в Харькове квартиру превратили в террариум (фото)
31.07.2025, 15:48
В Харькове — случай бешенства: где объявили карантин
В Харькове — случай бешенства: где объявили карантин
01.08.2025, 16:18

Новости по теме:

13:36
Лебедя, которого спасли зимой, поселили в экопарке под Харькова (видео)
17:00
Раненого лебедя спасли из замерзшего пруда под Харьковом (фото)
07:20
Сырский, Лебедь и Танцюра сегодня могут стать почетными харьковчанами (проект)
16:45
На Харьковщине жители села спасли замерзавшего раненого лебедя (видео, фото)
10:01
Расстрел военных в Днепре. Нацгвардию временно возглавил Юрий Лебедь

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Женщина спасла лебедя, прыгнув в водоем в Центральном парке Харькова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 августа 2025 в 15:37;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове лебедь застрял между бревнами облицовки водоема в Центральном парке. Подобное случилось впервые, отметил мэр города. На помощь птице пришла молодая мама Кристина Паша".