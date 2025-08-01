Женщина спасла лебедя, прыгнув в водоем в Центральном парке Харькова

В Харькове лебедь застрял между бревнами облицовки водоема в Центральном парке. Подобное случилось впервые, отметил мэр города. На помощь птице пришла молодая мама Кристина Паша.

«Хрупкая молодая девушка не смогла пройти мимо и без колебаний прыгнула в водоем в Центральном парке, чтобы спасти лебедя, шея которого застряла между бревнами. Кстати, подобный случай с птицами на этой локации произошел впервые. К счастью, все кончилось хорошо. И так – во время, когда вокруг война, тревоги и ежедневные вызовы, именно такие искренние и отважные поступки возвращают веру в человечность и вдохновляют каждого из нас не оставаться равнодушными, когда рядом есть те, кому нужна наша помощь», — написал мэр Харькова Игорь Терехов и запостил фото с Кристиной и ее дочкой.

Ранее харьковские Telegram-каналы публиковали фото и подробности операции по спасению, которую Кристина реализовала в городском водоеме.

«Мне не безразлично. Это животное, живущее в моем городе. Это живое существо. Я не могу смотреть, когда кому-то плохо. Не могу просто смотреть на это. Потому я так отреагировала. Когда я плыла, единственное о чем думала: чтобы еще был жив», – сказала Кристина, передает Суспільне.