Жінка врятувала лебедя, стрибнувши у водоймище в Центральному парку Харкова
У Харкові лебідь застряг між колодами облицювання водойми в Центральному парку. Подібне сталося вперше, зазначив мер міста. На допомогу птиці прийшла молода мати Христина Паша.
“Тендітна молода дівчина не змогла пройти повз і без жодних вагань стрибнула у водойму в Центральному парку, щоб врятувати лебедя, шия якого застрягла між колодами. До речі, подібний випадок з птахами на цій локації трапився вперше. На щастя, все закінчилося добре. І так – у час, коли навколо війна, тривоги та щоденні виклики, саме такі щирі та відважні вчинки повертають віру в людяність та надихають кожного з нас не залишатися байдужими, коли поряд є ті, кому потрібна наша допомога”, — написав мер Харкова Ігор Терехов та запостив фото з Христиною та її донькою.
Раніше харківські телеграм-канали публікували фото та подробиці операції з порятунку, яку Христина реалізувала у міській водоймі.
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“Мені не байдуже. Це тварина, яка живе в моєму місті. Це жива істота. Я не можу дивитись, коли комусь погано. Не можу на це просто дивитись. Тому я так відреагувала. Коли я пливла, єдине про що думала: аби б ще був живий. А я не дуже насправді плаваю. Але там не далеко було пливти. Витягнула і він поплив до своєї родини”, – сказала Христина, передає Суспільне.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2025 в 15:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові лебідь застряг між колодами облицювання водойми в Центральному парку. Подібне сталося вперше, зазначив мер міста. На допомогу птиці прийшла молода мати Христина Паша".