Под Харьковом спасли лебедя: в какую ловушку попала птица (видео)
Сегодня, 18 декабря, спасатели освободили запутавшегося в рыболовной сетке лебедя.
Инцидент произошел на местном пруду в поселке Солоницевка Харьковского района, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«Спасатели на резиновой лодке добрались до птицы, осторожно освободили ее и отпустили на свободу. Каждая жизнь важна. Сила человечности – в простых поступках», — отметили в ГСЧС.
Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Напомним, ранее лебедей из ледяной ловушки освободили спасатели в Чугуеве. Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области опубликовала видео спасения. На помощь птицам бросились офицеры-спасатели громады Александр Вострокнутов и Роман Бедный. На лодке они осторожно подплыли к птицам, освободили их от льда, к которому они примерзли, и доставили на берег. Затем лебедей передали волонтерам, которые проведут их реабилитацию.
