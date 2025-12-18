Под Харьковом спасли лебедя: в какую ловушку попала птица (видео)

Сегодня, 18 декабря, спасатели освободили запутавшегося в рыболовной сетке лебедя.

Инцидент произошел на местном пруду в поселке Солоницевка Харьковского района, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Спасатели на резиновой лодке добрались до птицы, осторожно освободили ее и отпустили на свободу. Каждая жизнь важна. Сила человечности – в простых поступках», — отметили в ГСЧС.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, ранее лебедей из ледяной ловушки освободили спасатели в Чугуеве. Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области опубликовала видео спасения. На помощь птицам бросились офицеры-спасатели громады Александр Вострокнутов и Роман Бедный. На лодке они осторожно подплыли к птицам, освободили их от льда, к которому они примерзли, и доставили на берег. Затем лебедей передали волонтерам, которые проведут их реабилитацию.