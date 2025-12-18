Live

Під Харковом врятували лебедя: у яку пастку потрапив птах (відео)

Суспільство 14:22   18.12.2025
Вікторія Яковенко
Під Харковом врятували лебедя: у яку пастку потрапив птах (відео) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Сьогодні, 18 грудня, рятувальники визволили лебедя, який заплутався у рибальській сітці.

Інцидент стався на місцевому ставку в селищі Солоницівка Харківського району, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Рятувальники на гумовому човні дісталися до птаха, обережно визволили його та відпустили на волю. Кожне життя важливе. Сила людяності — у простих вчинках», – зазначили у ДСНС.

Відео: ГУ ДСНС в Харківській області

спасли лебедя под Харьковом
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
спасли лебедя под Харьковом
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
спасли лебедя под Харьковом
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, раніше лебедів з крижаного полону визволили рятувальники в Чугуєві. Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області опублікувала відео порятунку. На допомогу птахам кинулися офіцери-рятувальники громади Олександр Вострокнутов і Роман Бідний. На човні вони обережно підпливли до птахів, звільнили їх від криги, до якої ті примерзли, та доставили на берег. Далі лебедів передали волонтерам, які проведуть їхню реабілітацію.

Автор: Вікторія Яковенко
