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Харьковчанам предлагают зарядить гаджеты в метро

Общество 11:39   16.12.2022
Оксана Горун
Харьковчанам предлагают зарядить гаджеты в метро Фото: соцсети

Метро в Харькове сейчас работает как укрытие и самый масштабный в городе «пункт незламності».

«Уважаемые харьковчане! На каждой станции Харьковского метрополитена вы можете подзарядить свои гаджеты и получить бесплатные горячие напитки», — сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».

При этом поезда в метро не ходят. Также в Харькове не работает электротранспорт. По информации главы ХОВА Олега Синегубова, регион обесточен из-за ударов по объектам критической инфраструктуры. При этом местами сработала «автоматика» — то есть отключение связано не с повреждениями, а с необходимостью обезопасить энергосистему.

Подробнее о ситуации на Харьковщине.

Подробнее о ситуации в регионах Украины.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 11:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Метро в Харькове сейчас работает как укрытие и самый масштабный в городе «пункт незламності»".