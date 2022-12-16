Харьковчанам предлагают зарядить гаджеты в метро
Фото: соцсети
Метро в Харькове сейчас работает как укрытие и самый масштабный в городе «пункт незламності».
«Уважаемые харьковчане! На каждой станции Харьковского метрополитена вы можете подзарядить свои гаджеты и получить бесплатные горячие напитки», — сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».
При этом поезда в метро не ходят. Также в Харькове не работает электротранспорт. По информации главы ХОВА Олега Синегубова, регион обесточен из-за ударов по объектам критической инфраструктуры. При этом местами сработала «автоматика» — то есть отключение связано не с повреждениями, а с необходимостью обезопасить энергосистему.
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 11:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Метро в Харькове сейчас работает как укрытие и самый масштабный в городе «пункт незламності»".