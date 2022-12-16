Live
  • Пятница 16.12.2022
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.85
    • 🟢

Ракетный удар по Украине: ситуация в регионах (дополняется)

Происшествия 11:18   16.12.2022
Оксана Горун
Ракетный удар по Украине: ситуация в регионах (дополняется)

Массированный ракетный удар РФ 16 декабря пришелся по значительной части территории Украины. Во многих регионах сработало ПВО, однако есть и «прилеты». Харьковская область полностью обесточена, в Киеве — перебои со светом и водоснабжением, в Запорожье разрушения, в Кривом Роге — погибшие.

По территории Украины российская армия 16 декабря выпустила 60 ракет, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По состоянию на 11:15 16 декабря известно о таких последствиях ракетной атаки РФ по территории Украины.

По информации замглавы ОП Кирилла Тимошенко, экстренные отключения электричества сейчас по всей стране.

«Мы подтверждаем «прилеты» по энергообъектам в нескольких областях, в том числе и в Киеве. Именно поэтому сейчас вводятся экстренные аварийные отключения по всей стране – независимо от того, был ли в этой области «прилет» или не было», — сказал он в эфире нацмарафона.

В Харьковской области глава ХОВА подтвердил удар 10 ракетами (предположительно С-300) по критической инфраструктуре в Харькове и Чугуевском районе, а также — «прилет» в больницу в Купянске. Харьков полностью обесточен. В «Харьковоблэнерго» отметили, что электричества нет во всей области. Подробнее о ситуации в регионе — в обновляющемся материале МГ «Объектив«.

Тем временем под удар вражеских ракет попала и столица Украины. По информации мэра Киева Виталия Кличко, взрывы были в трех районах — Деснянском, Днепровском и Голосеевском. На данный момент в Киеве не работает метро — станции открыты только для укрытия.

«В связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением. Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. На всякий случай подготовьте запас питьевой и технической воды», — написал Кличко в telegram.

Также существенно от массированного ракетного удара пострадала Запорожская область.

«Пока известно о полутора десятках прилетов российских ракет. Последствия вражеской атаки уточняются. Работают все соответствующие службы. Просим граждан приготовиться к возможным временным ограничениям на время восстановления поврежденной инфраструктуры», — сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

В Кривом Роге удар пришелся по жилому дому. Известно о двоих погибших, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«В Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом. Разрушен подъезд. Два человека погибли. По меньшей мере пятеро ранены, среди них двое детей. Все в больнице», — написал он.

Тем временем мэр Днепра Борис Филатов рекомендовал жителям города пополнить запасы питьевой воды.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

12:03
Прокуратура показала последствия ракетного удара по Харьковщине (фото)
11:49
Экстренные отключения электричества сейчас по всей стране — Тимошенко
11:03
Часть поездов, следующих в Харьков, задерживаются: информация «Укрзалізниці»
10:05
На Харьковщине обесточена часть железнодорожных участков: что с поездами
09:43
Ракетный удар по Харьковщине: последняя информация от Синегубова и Терехова

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Ракетный удар по Украине: ситуация в регионах (дополняется)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 11:18;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Массированный ракетный удар РФ 16 декабря пришелся по значительной части территории Украины. Во многих регионах сработало ПВО, однако есть и «прилеты». Харьковская область полностью обесточена, в Киеве — перебои со светом и водоснабжением, в Запорожье разрушения, в Кривом Роге — погибшие".