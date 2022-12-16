Ракетный удар по Украине: ситуация в регионах (дополняется)
Массированный ракетный удар РФ 16 декабря пришелся по значительной части территории Украины. Во многих регионах сработало ПВО, однако есть и «прилеты». Харьковская область полностью обесточена, в Киеве — перебои со светом и водоснабжением, в Запорожье разрушения, в Кривом Роге — погибшие.
По территории Украины российская армия 16 декабря выпустила 60 ракет, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По состоянию на 11:15 16 декабря известно о таких последствиях ракетной атаки РФ по территории Украины.
По информации замглавы ОП Кирилла Тимошенко, экстренные отключения электричества сейчас по всей стране.
«Мы подтверждаем «прилеты» по энергообъектам в нескольких областях, в том числе и в Киеве. Именно поэтому сейчас вводятся экстренные аварийные отключения по всей стране – независимо от того, был ли в этой области «прилет» или не было», — сказал он в эфире нацмарафона.
В Харьковской области глава ХОВА подтвердил удар 10 ракетами (предположительно С-300) по критической инфраструктуре в Харькове и Чугуевском районе, а также — «прилет» в больницу в Купянске. Харьков полностью обесточен. В «Харьковоблэнерго» отметили, что электричества нет во всей области. Подробнее о ситуации в регионе — в обновляющемся материале МГ «Объектив«.
Тем временем под удар вражеских ракет попала и столица Украины. По информации мэра Киева Виталия Кличко, взрывы были в трех районах — Деснянском, Днепровском и Голосеевском. На данный момент в Киеве не работает метро — станции открыты только для укрытия.
«В связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением. Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. На всякий случай подготовьте запас питьевой и технической воды», — написал Кличко в telegram.
Также существенно от массированного ракетного удара пострадала Запорожская область.
«Пока известно о полутора десятках прилетов российских ракет. Последствия вражеской атаки уточняются. Работают все соответствующие службы. Просим граждан приготовиться к возможным временным ограничениям на время восстановления поврежденной инфраструктуры», — сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
В Кривом Роге удар пришелся по жилому дому. Известно о двоих погибших, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
«В Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом. Разрушен подъезд. Два человека погибли. По меньшей мере пятеро ранены, среди них двое детей. Все в больнице», — написал он.
Тем временем мэр Днепра Борис Филатов рекомендовал жителям города пополнить запасы питьевой воды.
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 11:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Массированный ракетный удар РФ 16 декабря пришелся по значительной части территории Украины. Во многих регионах сработало ПВО, однако есть и «прилеты». Харьковская область полностью обесточена, в Киеве — перебои со светом и водоснабжением, в Запорожье разрушения, в Кривом Роге — погибшие".