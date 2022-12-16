Ракетний удар по Україні: ситуація в регіонах (доповнюється)

Масований ракетний удар РФ 16 грудня припав по значній частині території України. У багатьох регіонах спрацювало ППО, проте є й “прильоти”. Харківська область повністю знеструмлена, у Києві – перебої зі світлом та водопостачанням, у Запоріжжі руйнування, у Кривому Розі – загиблі.

По території України російська армія 16 грудня випустила 60 ракет, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Станом на 11:15 16 грудня відомо про такі наслідки ракетної атаки РФ територією України.

За інформацією заступника голови ОП Кирила Тимошенка, екстрені відключення електрики зараз по всій країні.

“Ми підтверджуємо «прильоти» по енергооб’єктах у кількох областях, у тому числі й у Києві. Саме тому зараз вводяться екстрені аварійні відключення по всій країні – незалежно від того, чи був у цій галузі «приліт» чи не було”, – сказав він у етері нацмарафону.

У Харківській області голова ХОВА підтвердив удар 10 ракетами (імовірно С-300) по критичній інфраструктурі в Харкові та Чугуївському районі, а також – “приліт” по лікарні в Куп’янську. Харків повністю знеструмлений. У “Харківобленерго” зазначили, що електрики немає у всій області. Детальніше про ситуацію в регіоні – в матеріалі МГ “Об’єктив”, що оновлюється.

Тим часом, під удар ворожих ракет потрапила й столиця України. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, вибухи були в трьох районах – Деснянському, Дніпровському та Голосіївському. На даний момент у Києві не працює метро – станції відкриті лише для укриття.

“У зв’язку з пошкодженнями енергоінфраструктури у всіх районах столиці є перебої з водопостачанням. Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему. Про всяк випадок підготуйте запас питної та технічної води”, – написав Кличко у телеграмі.

Також суттєво від масованого ракетного удару постраждала Запорізька область.

“Поки що відомо про півтора десятки прильотів російських ракет. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Працюють усі відповідні служби. Просимо громадян приготуватися до можливих тимчасових обмежень на час відновлення пошкодженої інфраструктури”, – повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

У Кривому Розі удар припав по житловому будинку. Відомо про двох загиблих, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“У Кривому Розі російська ракета влучила до житлового будинку. Зруйновано під’їзд. Двоє людей загинули. Щонайменше п’ятеро поранені, серед них двоє дітей. Усі в лікарні”, – написав він.

Тим часом, мер Дніпра Борис Філатов рекомендував жителям міста поповнити запаси питної води.