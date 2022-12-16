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На Харківщині почали вмикати світло

Суспільство 16:22   16.12.2022
Оксана Якушко
На Харківщині почали вмикати світло

У Балаклії почало з’являтися електропостачання, повідомила Балаклійська міська військова адміністрація.

Наразі енергетики працюють над подачею живлення всім абонентам громади.

А комунальні служби почали заповнювати системи водопостачання та розпочали підготовчі роботи для запуску котелень.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 16:22;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Балаклії почало з’являтися електропостачання, повідомила Балаклійська міська військова адміністрація.".