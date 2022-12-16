На Харківщині почали вмикати світло
У Балаклії почало з’являтися електропостачання, повідомила Балаклійська міська військова адміністрація.
Наразі енергетики працюють над подачею живлення всім абонентам громади.
А комунальні служби почали заповнювати системи водопостачання та розпочали підготовчі роботи для запуску котелень.
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Ви читали новину: «На Харківщині почали вмикати світло»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 16:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Балаклії почало з’являтися електропостачання, повідомила Балаклійська міська військова адміністрація.".