Синєгубов: У Харківській області без світла 1 млн 279 тисяч абонентів

У Харківській області продовжується обстеження ушкоджень критичної інфраструктури, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

На Харківщині понад 1600 населених пунктів без електрики, а це – 1 млн 279 тисяч абонентів.

“Енергетики працюють над запуском. Насамперед запускатимемо водо- і теплогенеруючі підприємства, далі – житловий фонд. Рано давати прогнози, але дуже сподіваємося, що до кінця дня вдасться розпочати запуск”, – заявив Синєгубов.

Нагадаємо, 10 російських ракет комплексу С-300 випустили по Харківщині, 2 крилаті ракети збили сили ППО.