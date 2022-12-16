Синєгубов: У Харківській області без світла 1 млн 279 тисяч абонентів
У Харківській області продовжується обстеження ушкоджень критичної інфраструктури, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
На Харківщині понад 1600 населених пунктів без електрики, а це – 1 млн 279 тисяч абонентів.
“Енергетики працюють над запуском. Насамперед запускатимемо водо- і теплогенеруючі підприємства, далі – житловий фонд. Рано давати прогнози, але дуже сподіваємося, що до кінця дня вдасться розпочати запуск”, – заявив Синєгубов.
Нагадаємо, 10 російських ракет комплексу С-300 випустили по Харківщині, 2 крилаті ракети збили сили ППО.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 15:03;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області продовжується обстеження ушкоджень критичної інфраструктури, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".