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Синегубов: В Харьковской области без света 1 млн 279 тысяч абонентов

Общество 15:03   16.12.2022
Оксана Якушко
Синегубов: В Харьковской области без света 1 млн 279 тысяч абонентов Фото: кадр из трансляции нацмарафона

В Харьковской области продолжается обследование повреждений критической инфраструктуры, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В Харьковской области более 1600 населенных пунктов без электричества, а это – 1 млн 279 тысяч абонентов.

«Энергетики работают над запуском. В первую очередь будем запускать водо- и теплогенерирующие предприятия, далее – жилищный фонд. Рано давать прогнозы, но очень надеемся, что к концу дня удастся начать запуск», — заявил Синегубов.

Напомним, 10 российских ракет комплекса С-300 выпустили по Харьковщине, 2 крылатые ракеты сбили силы ПВО.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области продолжается обследование повреждений критической инфраструктуры, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".