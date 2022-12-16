Синегубов: В Харьковской области без света 1 млн 279 тысяч абонентов
Фото: кадр из трансляции нацмарафона
В Харьковской области продолжается обследование повреждений критической инфраструктуры, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В Харьковской области более 1600 населенных пунктов без электричества, а это – 1 млн 279 тысяч абонентов.
«Энергетики работают над запуском. В первую очередь будем запускать водо- и теплогенерирующие предприятия, далее – жилищный фонд. Рано давать прогнозы, но очень надеемся, что к концу дня удастся начать запуск», — заявил Синегубов.
Напомним, 10 российских ракет комплекса С-300 выпустили по Харьковщине, 2 крылатые ракеты сбили силы ПВО.
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 15:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области продолжается обследование повреждений критической инфраструктуры, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".