В Харьковской области начали включать свет

В Балаклее начало появляться электроснабжение, сообщила Балаклейская городская военная администрация.

В настоящее время энергетики работают над подачей питания всем абонентам общества.

А коммунальные службы начали заполнять системы водоснабжения и подготовительные работы для запуска котельных.