В Харьковской области начали включать свет
В Балаклее начало появляться электроснабжение, сообщила Балаклейская городская военная администрация.
В настоящее время энергетики работают над подачей питания всем абонентам общества.
А коммунальные службы начали заполнять системы водоснабжения и подготовительные работы для запуска котельных.
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 16:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Балаклее начало появляться электроснабжение, сообщила Балаклейская городская военная администрация.".