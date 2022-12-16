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В Харьковской области начали включать свет

Общество 16:22   16.12.2022
Оксана Якушко
В Харьковской области начали включать свет

В Балаклее начало появляться электроснабжение, сообщила Балаклейская городская военная администрация.

В настоящее время энергетики работают над подачей питания всем абонентам общества.

А коммунальные службы начали заполнять системы водоснабжения и подготовительные работы для запуска котельных.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 16:22;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Балаклее начало появляться электроснабжение, сообщила Балаклейская городская военная администрация.".